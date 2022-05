Korruptsioonis süüdistatav Slovakkia ekspeaminister pääses vahistamisest

"Õiglus kaotas lahingu. See on üks paljudest lahingutest, millega me selles sõjas võitlema peame," teatas eelmisel kolmapäeval valitsuspartei OLaNO juht Igor Matovic.

Vastu hääletasid kõik opositsioonisaadikud. Erapooletuks jäid kõik koalitsioonipartei Sme Rodina liikmed ja kaks OLaNO saadikut. Seetõttu jäi Fico vahistamisele rohelise tule andmiseks puudu kaks häält. Kriminaalasi Fico vastu siiski jätkub.

Samas kriminaalasjas otsustas kohus, et Fico valitsuses siseminister olnud Robert Kalinak jäetakse vahi alla. Kalinak pole enam parlamendisaadik, seetõttu polnud tema vahi alla jätmiseks vaja ka parlamendi nõusolekut, vahendas EUobserver.

Slovakkia prokuratuur süüdistab Ficot korruptiivses tegevuses. Prokuratuuri väitel moodustas Fico oma ametiajal organiseeritud kuritegeliku rühmituse.

Fico sõnul on tegemist poliitilise protsessiga.

"Süüdistada mind kuritegeliku grupeeringu loomises, kuna määrasin ametisse lojaalsed inimesed, see viitab sellele, et organiseeritud kuritegevuse juhiks võib pidada iga valitsusjuhti," ütles Fico.

Fico oli kaks ametiaega Slovakkia peaminister, ta juhtis riiki kokku 10 aastat. 2018. aastal pidi ta meeleavalduste tõttu lõpuks tagasi astuma.

Fico elas peaministrina mugavat elu, ta elas marmorpõrandaga korteris. Ta palkas oma büroosse tööle endise modelli Maria Troskova, kellel puudus selle töö jaoks vajalik kvalifikatsioon.

2018. aastal tapeti uuriv ajakirjanik Jan Kuciak. Ta oli tuvastanud Troskova sidemed Lõuna-itaalia maffiaga. Kuciaki aruanne viitas selle, et Itaalia maffia oli seotud pettusega, mille eesmärk oli varastada Slovakkia põllumeestele mõeldud EL-i põllumajandustoetusi.

Pärast Kuciaki tapmist puhkesid riigis suured meeleavaldused ja kolm nädalat hiljem astus Fico ametist tagasi.