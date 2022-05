ERR Ukrainas: Donbassi New Yorgi elanikud ei taha sõja eest pageda

Kuna iga päevaga nihkub rindejoon Donbassis asulatele lähemale, siis nende elanikud seisavad raske valiku ees – kas lahkuda või jääda ja loota rahu saabumisele. Donbassi New Yorgi inimesed tunnistavad, et ei taha ära minna.

Kui ERR käis Donbassi New-Yorgis mullu detsembris, oli see küll rindeäärne, kuid väga rahulik linn. Nüüd on olukord täiesti muutunud. Kohalikud elanikud püüavad siiski lootust mitte kaotada.

"Meil on kõik olemas: vesi, elekter, gaas. Hetkel on kõik korras," rääkis New-Yorgi elanik Valentina.

Viitele, et kuulda on pommitamist, vastas ta, et alles hiljuti sai seal lähedal üks inimene surma. "Meie trepikojas lendas aken eest. Koos raamidega. Loomulikult kardame, aga mis siis teha? Vot nii elamegi siin," tõdes Valentina.

Kui veel veebruari lõpus oli linnas suhteliselt rahulik, siis nüüd nihkub rindejoon iga päevaga lähemale.

New-Yorgi elanik Aleksandr rääkis, et sõjategevus hakkas nende linnale lähenema umbes kuu aega tagasi. "Enne oli enam-vähem vaikne," lisas ta.

"Jääme siia, kuni majad on terved. Kui pommitatakse sodiks, siis lahkume," ütles Aleksandr.

Küsimusele, vahest tasuks kohe lahkuda, vastas ta: "Aga kuhu minna? Näete ju, mis kogu riigis toimub? Pommitatakse kõiki linnu, kuhu siis minna?"

"Hetkel veel peame vastu, kui enam mitte siis lahkume," lisas ta.

New-Yorgi elanik Olga, kes on 62-aastane pensionär, rääkis ERR-ile, tema pole kuhugi minna. "Mul pole sõnu. Kui kellelgi on, kuhu minna, ma saan neist aru. Mul pole kuhugi minna."

"Siin olen ma sündinud, siia matsin ma oma vanemad, mul ei ole variante," lisas ta.

"Kuhu ma lähen? Kellel on mind vaja?" küsis Olga. "Ma olen 62-aastane, ma olen pensionär. Mind ei ole kellelgi vaja."

Küsimusele, ehk on teda vaja Venemaal, vastas Olga: "Mind on Ukrainal vaja."

Enne sõda elas Donbassi New-Yorgis peaaegu kümme tuhat inimest. Tänaseks on alles jäänud alla kolmandiku.