Narvas külastas sõjamonumente lilledega umbes 4000 inimest

Narvas käis sõjamonumentide juures lilledega ligi 4000 võidupüha tähistajat. Kõige rohkem inimesi käis Peetri platsi mälestustahvli juures. Georgi linte julgesid avalikult kanda vaid mõned üksikud inimesed, kes politsei nõudel vaenuliku sümboolika maha võtsid.

Ööl vastu esmaspäeva soditi Narva Saksa sõjaväekalmistu seinu, mis keskpäevaks puhastati.

Üldiselt möödus 9. mai tähistamine Ida-Virumaal rahulikult, politsei hinnangul toimus vaid üks tõsisem vahejuhtum.

"Üks tõsisem vahejuhtum sunni kasutamise mõttes oli Sillamäel, kus me pidime ukse eemaldama selleks, et saada akna pealt kätte agressorit toetav lipp. Juhtumid on üsna analoogsed: ikkagi Georgi lindi kasutamine, pilotka peas, Vene lipu või Nõukogude Liidu sümboolika kasutamine, nii et üsna sarnased. Inimesi käib mälestusmärkide juures palju, suurusjärgus kolm-neli tuhat inimest kahe päeva peale on külastanud mälestusmärke Virumaal, nii et selle mahu peale 19 juhtumit ei ole väga palju," lausus Ida prefekt Tarvo Kruup.