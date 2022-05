ERR Avdiivkas: elanikud on kindlad, et Ukraina võim jääb linnas püsima

Vahetult rindejoone veerel asuvas Avdiivka linnakeses on neid, kes on valmis seisma okupantidele vastu viimse meheni, aga ka neid, kel on sõjast villand ja otsiks pigem Putiniga lepitust.

Avdiivka elanikud on praegu sunnitud elama keldrites. Galina arvab, et president Volodõmõr Zelenski on valmis sõdima viimse ukrainlaseni ja ta ei ole sellega nõus.

"Kuidas on see võimalik, et viimse ukrainlaseni? Ajad on muutunud. Tänapäeval peaks saama läbi rääkida," ütles ta.

Enne sõda elas Avdiivkas üle 30 000 inimese. Nüüd on linna alles jäänud alla poole.

"On neid, kellel pole võimalik lahkuda, aga on ka neid, kes põhimõtteliselt ei taha lahkuda. Nad on valmis ootama, sest nad teavad, et Ukraina armee võidab niikuinii ja nad ei taha oma kodudest lahkuda. Aga on ka selliseid inimesi, kes ootavad "vene maailma". Need inimesed ei õppinud kaheksa aasta jooksul mitte midagi. Selliseid inimesi leidub ja see on fakt," rääkis Družkovka territoriaalkaitse võitleja, vabatahtlik Aleksandr Katšura.

Enne 24. veebruarit töötas Avdiivka koksitehases peaaegu 4000 inimest. Nüüd on neist alles jäänud vaid mõned, kes püüavad tehast töökorras hoida.

Samuti nagu kõik teised, kes linna on jäänud, loodab ka Avdiivka koksitehase tsehhi asejuht Igor Mezentsev, et saabub rahu. "Varem või hiljem see kõik lõppeb. Kui kaua see kestab ja millega see lõppeb, seda ei tea mitte keegi. -Loodame, et (tehas) jääb (alles). Taaskäivitame ja hakkame jälle tööle," lausus ta.

Praegu aga pommitavad vene väed Avdiivkat mitu korda päevas. Kui Vene armee peaks linna ära võtma, ootab Avdiidkat Butša, Irpini ja teiste okupeeritud linnade saatus. Kohalikud elanikud aga ei taha selle peale mõelda.

"Tuleb välja, et see on vennatapusõda. Loomulikult, me ei talu seda. Kui siia peaks saabuma Vene armee ja ma näeksin seda oma silmadega... Praegu aga on need kõik ainult kuulujutud. Siiani ma pole omal nahal seda viha tundnud. Üldiselt see on väga kohutav, kuidas mõned neist meiega käituvad. Loomulikult, on see halb," rääkis Avdiivka elanik Kristina.

Kristinal ja Valeral on kaks kassi ja suur koer. Nad juba proovisid kolida kuhugi piirkonda, kus on rahulikum, kuid lõpuks olid sunnitud ikka kodulinna naasma.

"Aga kuhu meil minna on? Kuhugi pole minna. Kellel meid vaja on? Need, kes varem lahkusid, tahavad juba koju tagasi tulla. Aastatel 2015–2016 proovisime igale poole põgeneda, aga kodus on ikka parem," ütles Valera, ja lisas, et inimesed on veendunud, et Ukraina jääb Avdiivkas püsima.

"Sõda kestab juba kaheksa aastat. Olen veendunud, et Ukraina armee on tugev. Kunagi DNR-i separatistid tulid siia, aga Ukraina armee vabastas Avdiivka. Ma ei usu, et Ukraina armee annaks Avdiivka ära," ütles ka Ljubov.