Sõja 76. päev: Venemaa jätkab Azovstali pommitamist

Ukraina väed jätkavad pealetungi Harkivi oblasti ümbruses, Venemaa laiendas õhurünnakuid Odessale ja Mõkolajivile. Venemaa armee jätkab ka Azovstali terastehase ründamist, kus endiselt on lõksus tsiviilisikud.

Oluline 10. mail, kell 21:21:

- Vene väed laiendasid esmaspäeval oma õhurünnakuid Odessale, linna tabas kümmekond raketti;

- Venemaa ja Ukraina separatistliku Luhanski vabariigi väed on jõudnud oblasti piirini, teatas Vene kaitseministeerium teisipäeval;

- USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin tegid kongressile ühispöördumise, mille kutsuvad parlamenti juba 19. maiks Ukraina abipaketti kinnitama, kuna Venemaa rünnakut tõrjuvale riigile seni eraldatud abisummad hakkavad lõppema;

- linnapea sõnul on Mariupolis registreeritud 800 sõjakuritegu;

- Mariupoli linnas Azovstali tehases varjuvad Ukraina sõdurid jätkavad vastupanu, teatas Ukraina piirivalve esindaja.

- Vene president Vladimir Putin ei kuulutanud oma 9. mai kõnes võitu Ukraina üle, kuna isegi tema propagandamasin ei suudaks seda toetada, ütles USA suursaadik Moskvas;

- USA president Joe Biden tunnistas esmaspäeval, et teda paneb muretsema asjaolu, et Vene presidendil Vladimir Putinil pole võimalik sõjast Ukrainaga väljuda. Biden ütles, et tegeleb sellele lahenduse leidmisega;

- Vene presidendi kõne 9. mail oli ajaloo suhtes revisionistlik ning selles esitatud väited, et sõjani Ukrainas viis lääne agressioon, on absurdsed, ütles Valge Maja pressiesindaja.

USA: Putin valmistub pikaks sõjaks

"USA usub, et Venemaa president Vladimir Putin valmistub pikaks sõjaks Ukrainas ning Venemaa võit riigi idaosas ei pruugi sõda lõpetada," ütles riikliku luure juht Avril Haines.

"Me eeldame, et Putin kavatseb endiselt saavutada eesmärke väljaspool Donbassi. Putin loodab, et lääneriikide otsusekindlus aja jooksul väheneb," lisas Haines.

Hainesi sõnul on Putini lühiajalisteks eesmärkideks vallutada Donetski ja Luhanski oblastid ning neid ümbritsev puhvertsoon.

"Praegune sõjaline olukord Ukrainas suurendab tõenäosust, et Putin võtab sõja pikenedes kasutusele drastilisemad meetmed, sealhulgas sõjaseisukorra kehtestamine, tööstusliku tootmise ümberkorraldamine, et vabastada oma eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid," ütles Haines.

USA luure hinnangul on olemas viiteid, et Putin soovib pikendada maismaasilda kuni Transnistriani. Nii oleks Ukraina Mustast merest täielikult ära lõigatud.

Ukraina ametnik: Izjumis leiti maja rusude alt 44 tsiviilisiku surnukehad

Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleg Sõnjehubovi sõnul leiti praegu Venemaa vägede kontrolli all oleva Izjumi linna viiekorruselise hoone rusudest 44 tsiviilisiku surnukehad.

Vene väed on Izjumi kontrollinud umbes kaks kuud, enne seda toimusid linnas ägedad lahingud.

Linnapea: Mariupolis on registreeritud üle 800 sõjakuriteo

Mariupoli linnavalitsus on kogunud linnas üle 800 sõjakuriteo teate elanikelt, kellel on õnnestunud linnast põgeneda, ütles linnapea Vadõm Boitšenko.

Boitšenko sõnul on kõik avaldused edasi antud oblasti prokuratuurile.

Linnaelanikelt saadi ka kirjeldusi linna tabanud rünnakute kohta, näiteks Vene vägede poolt hävitatud sünnitusmaja ja draamateatri kohta, kus hukkus palju naisi ja lapsi, ütles Boitšenko.

Kõiki linnaelanikelt kogutud tunnistusi kasutatakse Mariupoli genotsiidi kriminaaluurimises, lisas Mariupoli linnapea.

Ukraina sõjalennuk Donbassis Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

Ukraina gaasifirma: Vene gaasitarned läbi Sohhranovka peatuvad kolmapäeval

Ukraina gaasifirma teatas teisipäeval, et alates kolmapäevast peatuvad Venemaa gaasivood Euroopasse läbi Sohhranovka. Venemaa gaas liigub Ukrainasse Sudža ja Sohhranovka jaamade kaudu. Gaas liigub torujuhtmete kaudu edasi läbi Ukraina ja sealt juba Euroopasse.

Teisipäevase seisuga läks 27 protsenti Vene gaasist läbi Sohhranovka, ülejäänud aga läbi Sudža.

Siiski on võimalik, et gaasivood suunatakse ümber Sudža kaudu, mis võimaldab jätkata Euroopa gaasiga varustamist praegusel kujul, teatas Bloomberg.

Ukraina süsteemioperaator Naftogaz teatas hiljem, et Vene okupatsiooniväed olid hakanud läbi Ukraina Euroopasse liikuvat gaasi suunama Ida-Ukraina separatistidele. Seetõttu peatati ka gaasivood.

Naftogazi sõnul võib juhul, kui gaasivoogusid ei õnnestu ümber suunata, väheneda Euroopasse saadetav gaasikogus kolmandiku võrra. Vene riigile kuuluv Gazprom oli varem teatanud, et nende hinnangul on ümbersuunamine võimatu.

USA hinnangul on Venemaa sõjaline tegevus Ida-Ukrainas kaks nädalat graafikust maas

"Meie hinnangul on Venemaa sissetung Donbassis kaks nädalat graafikust maas," ütles anonüümseks jäänud kõrge USA kaitseametnik.

"USA hinnangul pole Moskva seni Ukrainas ja Donbassis ühtki oma strateegilist eesmärki saavutanud," lisas ametnik.

Venemaa laiendas õhurünnakuid Odessale

Esmaspäeva hommikul tulistasid Vene väed Odessat tiibrakettidega Oniks. Selle rünnaku ajal viibis linnas ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel, kes viidi rünnaku ajaks koos teda saatva Ukraina peaministriga pommivarjendisse.

Vene õhurünnakud sundisid Odessat külastanud Euroopa Ülemkogu eesistujat Charles Micheli (sinise särgiga) koos Ukraina peaministri Denõs Šmõhaliga variendisse peituma. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Kolm ülehelikiirusel lendavat raketti Kinžal tulistasid Vene relvajõud välja lennukitelt esmaspäeva lõunal ning need tabasid turismitaristut, ütles Odessa kohalike võimude pressiesindaja Sergei Bratšuk. Tabamustes sai kaks inimest haavata.

CNN-i andmeil tabasid raketid linnalähedast hotelli Zatoka külas. See oli juba teine hotell Odessas, mida Vene õhurünnak tabas. CNN märkis, et ei tea, mis on hotellide ründamise põhjus.

Esmaspäeval sai õhurünnakus kannatada ka üks linna kaubanduskeskusi. Selle pihta tulistasid Vene väed pommitajatelt Tu-22 seitse raketti, teatasid Ukraina relvajõud. Rünnakus sai üks inimene surma ja viis haavata. Hävis viis hoonet.

Õhtul kella kümne paiku rääkisid kohalikud elanikud CNN-ile Odessa kesklinnas, et kuulsid tugevaid plahvatusi, mis raputasid hooneid.

Rünnakute sihtmärk ei ole teada, kuid CNN-i andmeil tabas see ala, kus asub nii elamuid kui tööstushooneid ning linnavalitsuse videol on näha suuri purustusi.

Pühapäeval tulistati Odessa pihta kümme tiibraketti.

Venemaa on viimastel päevadel kasutanud Odessa ründamiseks rakettidega allvee- ja pealveelaevu ning lennukeid.

Odessas tabamuse saanud kaubanduskeskus. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Venemaa väitel jõudsid tema väed Luhanski oblasti piirini

Venemaa ja Ukraina separatistliku Luhanski vabariigi väed on jõudnud oblasti piirini, teatas Vene kaitseministeerium teisipäeval.

Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkovi kinnitusel murdsid Vene väed läbi Ukraina üksuste sügavast kaitsest, vahendas väljaanne Kommersant.

Venemaa on tunnustanud nii Ukraina Luhanski kui ka Donetski oblasti separatistide väljakuulutatud vabariike, mis pretendeerivad terve oblasti territooriumile, ehkki nende käes oli enne sõja algust vähem kui pool mõlemast oblastist.

Venemaa kesksõjaväeringkonna komandör Rustam Minnekajev teatas 22. aprillil, et Ukraina sõja teise etapi eesmärk on võtta kogu Donbass ja Lõuna-Ukraina oma kontrolli alla.

Minsk: Valgevene saadab eriväed lõunapiirile

Valgevene paigutab erioperatsioonide väed kolme piirkonda oma lõunapiiril, teatasid teisipäeval Valgevene relvajõud.

"USA ja tema liitlased jätkavad sõjalise kohaloleku suurendamist Valgevene piiride lähedal. See kontingent on viimase kuue kuu jooksul kvantiteedi ja kvaliteedi poolest enam kui kahekordistunud," ütles Valgevene kindralstaabi juht Viktor Gulevitš.

"Valgevene paigutab läände õppusteks ka õhutõrje-, suurtükiväeüksusi," lisas Gulevitš.

USA välis- ja kaitseminister kutsuvad kongressi Ukraina abipaketiga kiirustama

USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin tegid kongressile ühispöördumise, mille kutsuvad parlamenti juba 19. maiks Ukraina abipaketti kinnitama, kuna Venemaa rünnakut tõrjuvale riigile seni eraldatud abisummad hakkavad lõppema.

"Me oleme tänulikud kongressi jõulise toetuse eest, kuid peaaegu kogu 3,5 miljardit dollarit, mis kongress on sel aastal heaks kiitnud, on juba ammendatud, kuna oleme suurendanud julgeolekuabi Ukrainale, mida nad on efektiivselt kasutanud," seisab Blinkeni ja Austini kirjas kongressile, mille koopia uudisteagentuur CNN omandas.

Nende sõnul on 3,5 miljardist dollarist järele jäänud ainult 100 miljonit, mis peaks ammenduma 19. maiks.

"Me vajame täiendavaid eraldisi selleks kuupäevaks, kui soovime jätkata julgeolekuabi samas tempos," märkisid ministrid kongressi mõlema koja juhtidele adresseeritud kirjas.

"Lühidalt öeldes – me vajame teie abi," rõhutasid Blinken ja Austin.

Ukraina kinnitusel jätkavad Azovstali kaitsjad vastupanu

Mariupoli linnas Azovstali tehases varjuvad Ukraina sõdurid jätkavad vastupanu, teatas Ukraina piirivalve esindaja.

"Mariupoli kaitsejõud jätkavad kangelaslinna kaitsmist. Donetski piirivalvejõudude võitlejad, meie vennad riiklikust politseist ja rahvuskaardist jätkavad oma ülesannete täitmist," ütles Donetski piirivalvejõudude ülem Valeri Padõtel, kes ka ise tehases asub.

"Jah, me oleme väga keerulises keskkonnas. Aga samal ajal jätkame meie maa kaitsmist," lisas Padõtel. "Me teame, et meid ei ole unustatud."

Azovstali tehases ja selle all asuvates maa-alustes käikudes ja punkrites on eeldatavalt veel sadu sõjaväelasi ning meessoost linnaelanikke, kellel Vene väed pole lubanud piiramisrõngast lahkuda.

Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis teisipäeval "Vikerhommikus", et tema hinnangul võivad Azovstali kaitsjad veel nädalaid vastu pidada.

Mariupol võimud: Azovstali terasetehases on veel 100 tsiviilisikut

"Vähemalt 100 tsiviilisikut on endiselt lõksus Mariupoli terasetehases, mida Vene väed pommitavad, ütles teisipäeval Mariupoli linnapea nõunik.

USA: Putin ei kuulutanud võitu, kuna Vene propagandamasin ei suudaks seda toetada

Vene president Vladimir Putin ei kuulutanud oma 9. mai kõnes võitu Ukraina üle, kuna isegi tema propagandamasin ei suudaks seda toetada, ütles USA suursaadik Moskvas.

"Me oleme näinud korduvalt, kuidas Venemaa pole oma eesmärke Ukrainas saavutanud – alates nende katsest teha välkrünnak Kiievile," rääkis suursaadik John Sullivan.

"See ei tähenda, et president Putin poleks täna võidupüha paraadil oma kõnes tõest kaugele eksinud. Ta tegi seda kindlasti. Tegelikult on tema märkused, tema väljaütlemised lihtsalt puhas propaganda, desinformatsioon, mis paneks George Orwelli punastama," rääkis Sullivan esmaspäeval CNN-ile.

Suursaadiku sõnul näitavad Putini kommentaarid Venemaa juhtkonna soovi öelda ükskõik mida, et õigustada õigustamatut – nende agressiivset sõda Ukrainas, mille käigus hukatakse süütuid inimesi üle riigi, julmusi, mida on raske mõista.

Sullivani sõnul ei oska ta prognoosida Vene presidendi järgmisi samme, kuna tema otsustajate ring on nii väike. Samas ta ütles, et nõustub USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori William Burnsi hinnanguga, et Putin kavatseb kahekordistada oma survet Ukrainale.

Suursaadik tunnistas, et tema võimalused kohtuda oma Vene kolleegidega on pärast sõja algust piiratud, kuid ta lisas, et nõustub täiesti USA suursaadikuga ÜRO-s Linda Thomas-Greenfieldiga, kelle hinnanul paistab Vene diplomaatide käitumisest, et nad tunnevad ennast ebamugavalt.

Euroopa Liit (EL) ja Suurbritannia süüdistavad Venemaad küberrünnaku korraldamises

Euroopa Liit teatas, et Venemaa korraldas suure küberrünnaku Visati satelliit-internetivõrgu vastu. Rünnak toimus vaid mõni tund enne Venemaa sissetungi algust Ukrainasse, vahendas BBC.

"Sellel küberrünnakul oli märkimisväärne mõju, see põhjustas häireid Ukraina ametiasutustes, samuti mõjutas see mitut EL-i liikmesriiki," teatas EL-i Nõukogu.

Venemaa küberrünnakut kritiseeris ka Suurbritannia välisminister Liz Truss. "See on selge tõend Venemaa pahatahtliku rünnaku kohta, millel olid olulised tagajärjed inimestele ja ettevõtetele Ukrainas ja kogu Euroopas," üles Truss.

Biden muretseb, kuidas Putin saaks sõjast väljuda

USA president Joe Biden tunnistas esmaspäeval, et teda paneb muretsema asjaolu, et Vene presidendil Vladimir Putinil pole võimalik sõjast Ukrainaga väljuda. Biden ütles, et tegeleb sellele lahenduse leidmisega.

Bideni sõnul eeldas Putin ekslikult, et Venemaa rünnak Ukrainale lõhub NATO ja Euroopa Liidu ühtsuse. Hoopis vastupidi – USA ja paljud Euroopa riigid on Ukrainat tugevalt toetama asunud.

USA presidendi hinnangul on Putin väga kalkuleeriv inimene ning talle teeb muret, et Venemaa liidril puudub nüüd väljapääs. "Ma püüan välja selgitada, mida me peaksime selles osas tegema," lisas Biden.

Valge Maja: Putini kõne oli revisionistlik

Vene presidendi kõne 9. mail oli ajaloo suhtes revisionistlik ning selles esitatud väited, et sõjani Ukrainas viis lääne agressioon, on absurdsed, ütles Valge Maja pressiesindaja esmaspäeval.

"Me nägime, kuidas president Putin edastas revisionistlikku ajalookäsitlust, mis võttis desinformatsiooni kuju, mida me oleme liiga sageli näinud Venemaad tegemas," rääkis Psaki.

"Kogu maailma ajakirjanikud, eurooplased, ameeriklased on teadlikud president Putini ja Kremli valede vabrikust, aga väide, nagu oleks see sõda ajendatud lääne plaanidest või agressioonist on ilmselgelt vale ja absurdne," ütles Psaki.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 26 000;

- tankid 1170;

- jalaväe lahingumasinad 2808;

- lennukid 199;

- kopterid 158;

- tiibraketid 94;

- autod ja muud sõidukid ning kütuseveokid 1980;

- laevad / paadid 12

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.