Venemaa laiendas õhurünnakuid Odessale

Oluline 10. mail, kell 6.20:

- Vene väed laiendasid esmaspäeval oma õhurünnakuid Odessale, linna tabas kümmekond raketti;

- Vene president Vladimir Putin ei kuulutanud oma 9. mai kõnes võitu Ukraina üle, kuna isegi tema propagandamasin ei suudaks seda toetada, ütles USA suursaadik Moskvas;

- USA president Joe Biden tunnistas esmaspäeval, et teda paneb muretsema asjaolu, et Vene presidendil Vladimir Putinil pole võimalik sõjast Ukrainaga väljuda. Biden ütles, et tegeleb sellele lahenduse leidmisega;

- Vene presidendi kõne 9. mail oli ajaloo suhtes revisjonistlik ning selles esitatud väited, et sõjani Ukrainas viis lääne agressioon, on absurdsed, ütles Valge Maja pressiesindaja.

Esmaspäeva hommikul tulistasid Vene väed Odessat tiibrakettidega Oniks. Selle rünnaku ajal viibis linnas ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel, kes viidi rünnaku ajaks koos teda saatva Ukraina peaministriga pommivariendisse.

Kolm ülehelikiirusel lendavat raketti Kinžal tulistasid Vene relvajõud välja lennukitelt esmaspäeva lõunal ning need tabasid turismitaristut, ütles Odessa kohalike võimude pressiesindaja Sergei Bratšuk. Tabamustes sai kaks inimest haavata.

CNN-i andmeil tabasid raketid linnalähedast hotelli Zatoka külas. See oli juba teine hotell Odessas, mida Vene õhurünnak tabas. CNN märkis, et ei tea, mis on hotellide ründamise põhjus.

Esmaspäeval sai õhurünnakus kannatada ka üks linna kaubanduskeskusi. Selle pihta tulistasid Vene väed pommitajatelt Tu-22 seitse raketti, teatasid Ukraina relvajõud. Rünnakus sai üks inimene surma ja viis haavata. Hävis viis hoonet.

Õhtul kella kümne paiku rääkisid kohalikud elanikud CNN-ile Odessa kesklinnas, et kuulsid tugevaid plahvatusi, mis raputasid hooneid.

Rünnakute sihtmärk ei ole teada, kuid CNN-i andmeil tabas see ala, kus asub nii elamuid kui tööstushooneid ning linnavalitsuse videol on näha suuri purustusi.

Pühapäeval tulistati Odessa pihta kümme tiibraketti.

Venemaa on viimastel päevadel kasutanud Odessa ründamiseks rakettidega allvee- ja pealveelaevu ning lennukeid.

USA: Putin ei kuulutanud võitu, kuna Vene propagandamasin ei suudaks seda toetada

Vene president Vladimir Putin ei kuulutanud oma 9. mai kõnes võitu Ukraina üle, kuna isegi tema propagandamasin ei suudaks seda toetada, ütles USA suursaadik Moskvas.

"Me oleme näinud korduvalt, kuidas Venemaa pole oma eesmärke Ukrainas saavutanud – alates nende katsest teha välkrünnak Kiievile," rääkis suursaadik John Sullivan.

"See ei tähenda, et president Putin poleks täna võidupüha paraadil oma kõnes tõest kaugele eksinud. Ta tegi seda kindlasti. Tegelikult on tema märkused, tema väljaütlemised lihtsalt puhas propaganda, desinformatsioon, mis paneks George Orwelli punastama," rääkis Sullivan esmaspäeval CNN-ile.

Suursaadiku sõnul näitavad Putini kommentaarid Venemaa juhtkonna soovi öelda ükskõik mida, et õigustada õigustamatut – "nende agressiivset sõda Ukrainas, mille käigus hukatakse süütuid inimesi üle riigi, julmusi, mida on raske mõista".

Sullivani sõnul ei oska ta prognoosida Vene presidendi järgmisi samme, kuna tema otsustajate ring on nii väike. Samas ta ütles, et nõustub USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori William Burnsi hinnanguga, et Putin kavatseb kahekordistada oma survet Ukrainale.

Suursaadik tunnistas, et tema võimalused kohtuda oa Vene kolleegidega on pärast sõja algust piiratud, kuid ta lisas, et nõustub täiesti USA suursaadikuga ÜRO-s Linda Thomas-Greenfieldiga, kelle hinnanul paistab Vene diplomaatide käitumisest, et nad tunnevad ennast ebamugavalt.

Biden muretseb, kuidas Putin saaks sõjast väljuda

USA president Joe Biden tunnistas esmaspäeval, et teda paneb muretsema asjaolu, et Vene presidendil Vladimir Putinil pole võimalik sõjast Ukrainaga väljuda. Biden ütles, et tegeleb sellele lahenduse leidmisega.

Bideni sõnul eeldas Putin ekslikult, et Venemaa rünnak Ukrainale lõhub NATO ja Euroopa Liidu ühtsuse. Hoopis vastupidi – USA ja paljud Euroopa riigid on Ukrainat tugevalt toetama asunud.

USA presidendi hinnangul on Putin väga kalkuleeriv inimene ning talle teeb muret, et Venemaa liidril puudub nüüd väljapääs. "Ma püüan välja selgitada, mida me peaksime selles osas tegema," lisas Biden.

Valge Maja: Putini kõne oli revisjonistlik

Vene presidendi kõne 9. mail oli ajaloo suhtes revisjonistlik ning selles esitatud väited, et sõjani Ukrainas viis lääne agressioon, on absurdsed, ütles Valge Maja pressiesindaja esmaspäeval.

"Me nägime, kuidas president Putin edastas revisjonistlikku ajalookäsitlust, mis võttis desinformatsiooni kuju, mida me oleme liiga sageli näinud Venemaad tegemas," rääkis Psaki.

"Millest on kahju, on see, et nagu me kõik oleme teadlikud - kogu maailma ajakirjanikud, eurooplased, ameeriklased – president Putini ja Kremli valede vabrikust. Aga väide nagu oleks see sõda ajendatud lääne plaanidest või agressioonist on ilmselgelt vale ja absurdne," ütles Psaki.