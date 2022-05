Vene sõdurid kasutavad nõukogudeaegseid kaarte ja laiatarbe GPS-seadmeid

Wallace'i sõnul saatsid Venemaa sõjaväejuhid sõdurid sõtta väga halva varustusega. "Venemaa armee on moraalselt allakäinud. Venemaa sõdurite võitlusvaim on madal," ütles Wallace.

Wallace kirjeldas esmaspäeval riiklikus armeemuuseumis peetud kõnes Venemaa sõjaväe puudusi. "GPS-seadmed leiti allalastud hävitaja SU-34 armatuurlauale kinni kleebituna. Venemaa armee sõidukitest leiti sageli 1980. aastatest pärit kaarte," ütles Wallace.

"Vene sõdurid kasutavad logistiliste sõidukite kaitsmiseks männipalke, see on traagiline. Paljud sõidukid on hooldamata, rehvid on odavad ja lähevad kiiresti katki," lisas Wallace.

Suurbritannia kaitseministeerium hoiatas, et Venemaal saavad varsti täppisjuhitavad raketid otsa. "Vene väed peavad kasutama rohkem ebatäpseid pomme, mis tõenäoliselt tapavad veel rohkem tsiviilelanikke. Sissetung Ukrainasse paljastas Venemaa armee suutmatuse korraldada ulatuslikke täppislööke, " ütlesid ametnikud.

Wallace kritiseeris Venemaa kindraleid halva planeerimise, korruptsiooni ja võitlusvaimu puudumise pärast.

Wallace plaanis oma kõnes ka öelda, et "Venemaa juhtkond meenutab praegu 70 aasta tagust fašismi ja türanniat, kus nad kordavad eelmise sajandi totalitaarsete režiimide vigu ja neid peab lõpuks ootama sama saatus," vahendas The Times.

Kõnet aga muudeti, et jätta välja vihje, et Putinit peab tabama Hitleriga sama saatus, lisas The Times.