Times: Putin andis luuretegevuse juhtimise Ukrainas üle GRU-le

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa president Vladimir Putin andis luureoperatsioonide juhtimise Ukrainas üle Venemaa sõjaväeluurele (GRU). Sõja alguses juhtisid Ukrainaga seotud luureandmete kogumist Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) luureohvitserid.

Putin süüdistab FSB-d luurealastes ebaõnnestumistes. Venemaa julgeolekuanalüütikute raporti kohaselt vastutab Ukrainas luureandmete kogumise eest nüüd GRU, mis on FSB-ga konkureeriv agentuur, teatas The Times.

GRU on kurikuulus Venemaa sõjaväeagentuur. Suurbritannia võimude teatel oli Salisbury närvimürgirünnaku ja Tšehhi depoo rünnakute korraldaja GRU.

Ukraina luureoperatsioone juhib GRU juhi esimene asetäitja Vladimir Aleksejev. Väidetavalt oli Aleksejev seotud ka Salisbury rünnaku organiseerimisega. Aleksejev on endine eriüksuslane, kes on osalenud sõjategevuses, teatas The Times.

"Kaastöötajad peavad Aleksejevit jõhkraks ja enesekindlaks ohvitseriks," ütlesid Venemaa julgeolekueksperdid Irina Borogan ja Andrei Soldatov.

Aprillis kandis Ukraina luure Aleksejevi oma sõjakurjategijate nimekirja.

FSB-l on riigis siiski suur poliitiline mõjuvõim. Soldatovi hinnangul sarnaneb FSB rohkem Iraani revolutsioonilise kaardiväega kui lääne luureagentuuridega.