Suri Ukraina esimene president Leonid Kravtšuk

Kravtšuk oli Ukraina president aastatel 1991 kuni 1994.

Ukrainska Pravda kirjutab, et Kravtšuk suri 10. mail.

Ukraina parlamendisaadik Dmõtro Razumkov ütles, et Kravtšuk "oli inimene, kes seisis kaasaegse Ukraina riigi sünni juures".

Ukraina presidendi nõunik Anton Geraštšenko kirjutas Twitteris, et Kravtšuk oli ajalooline isik, kes mängis suurt rolli selles, et Ukraina sai rahumeelselt iseseisvaks.

Ukraine's 1st president Kravchuk dies at age 89, a Soviet ideologue turned Ukrainian independence advocate. There are conflicting opinions about what he did, inc the Budapest Memorandum. In his later years, despite his poor health, he always seemed to find time for journalists https://t.co/Vd1ePQavEo