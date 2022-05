Ukrainlased võtavad vähehaaval Harkivi oblastit tagasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina väed suruvad aegamööda Vene vägesid Harkivi alt ära, kuid rõhutas samas, et relvajõude ei tohi survestada pidevalt uusi võite kuulutama.

Oluline 11. mail kell 5.55:

- Ukraina väed teevad edusamme Harkivi oblastis;

- USA luure näeb, et tuumarelva oht pole möödas;

- avaldati fotod Azovstali tehase kaitsjate ebainimlikest tingimustest.

Zelenski: Harkivis saadab meid edu, kuid ärme oota võite

Teisipäeva hilisõhtul tehtud pöördumises teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina väed on tagasi võtnud külasid Harkivi oblastis.

"Meie riigi relvajõud teatasid häid uudiseid Harkivi oblastist. Okupante tõrjutakse Harkivist tasapisi eemale. Olen tänulik kõigile meie kaitsjatele, kes hoiavad rinnet ja näitavad üles tõeliselt üliinimlikku jõudu sissetungijate väljatõrjumiseks," rääkis Zelenski.

Tema sõnul võib see tähendada uut etappi sõjas. Samas hoiatas ta võitude ootamise eest.

"Kutsun üles meie inimesi, eriti neid, kes on tagalas, mitte levitama liialt ülevoolavaid emotsioone. Me ei tohi tekitada moraalse surve õhkkonda, kus hakatakse iga nädal või isegi iga päev teatud võite ootama," rõhutas Zelenski.

President kinnitas, et Ukraina relvajõud teevad kõik, et oma maa ja rahvas vabastada.

USA luure: Putin võib siiski tuumarelva kasutada

Venemaa president Vladimir Putin võib pidada kaotust Ukrainas eksistentsiaalseks ohuks oma režiimile ja seetõttu kaasa tuua tuumarelva kasutamise, hoiatas USA riigliku julgeoleku juht Avril Haines teisipäeval. Ta andis koos teiste luureülematega senatile ülevaadet ülemaailmsetest ohtudest.

Ukrainas nähakse ette pikka kurnamissõda, mis võib viia tuua Putinilt ootamatuid käike, mis teevad olukorda hullemaks, vahendab Guardian. Nende seas on täismobilisatsioon, sõjaseisukorra kehtestamine ja ka tuumarelva kasutamine, juhul kui Venemaa liider näeb, et sõjas ei ole olukord tema kasuks.

Haines rõhutas, et Putin ei kasuta tuumarelva enne, kui ta näeb eksistentsiaalset ohtu Venemaale või oma režiimile. Kuid luurejuht lisas, et kaotus Ukrainas võib tema jaoks just sellist ohtu tähendada.

Vigastatu Azovstali varjendis Autor/allikas: Twitter/Azovi polk/Dmõtro Kozatskõi

Azovstali kaitsja: iga päev võib jääda meile viimaseks

Azovstali terasetehases viibiv Ukraina sõdur kirjeldas neid tingimusi, milles seni tehases varjul olevad mehed peavad hakkama saada. Ta märkis ka, et allesjäänud võitlejad kannavad suuri kaotusi, samal ajal kui venelased jätkavad rünnakut.

Azovi polgu liige, leitnant Illja Samoilenko ütles Sky Newsile, et vigastatud ja hukkunud sõdurite arv on väga suur ja võitlejad vajavad meditsiiniabi.

"Keegi ei ole oodanud, et me seisaksime venelastele vastu nii kaua, aga me võitleme endiselt. Oleme kandnud raskeid kaotusi," sõnas Samoilenko.

Ukraina ametnikud usuvad, et tehases on varjul veel 100 tsiviilisikut, kuid Samoilenko märkis, et tema teada on kõik tsiviilid evakueeritud. Ta lisas, et varjendites on äärmisel piiratud ressursid ning sealviibijaid usuvad, et iga päev võib jääda neile viimaseks.

"Tulemus võib olla see, et vaenlane võtab meid kinni, mis tähendaks meile kindlat surma. Meie elud ei tähenda midagi, aga meie võitlus tähendab kõike."

Azovi polgu juures tegutsev fotograaf Dmõtro Kozatskõi avaldas teisipäeval rea pilte olukorrast Azovstali terasetehase varjendites. Fotodel on näha halvasti valgustatud ruumides haavatud mehi, kelle ravimiseks ei ole steriilseid vahendeid ja neid püütakse käepärasega abistada. Mitu sõdurit on mõnest jäsemest ilma jäänud.

ÜRO inimõiguste nõukogu Venemaa koha saab Tšehhi

ÜRO peaassamblee hääletas teisipäeval ülekaalukalt selle poolt, et inimõiguste nõukokku saab Venemaa asemel Tšehhi.

Venemaa osalus nõukogus peatati pärast seda, kui selgus, mida on Vene sõdurid Ukrainas korda saatnud.

Salajasel hääletusel osales 193 liikmesriigist 180. Neist 157 toetasid Tšehhi liikmesust, 23 jäi erapooletuks, vahendas Associated Press.

Esindajatekoda kinnitas 40 miljardi suuruse abipaketi

USA esindajatekoda hääletas teisipäeval selle poolt, et anda ligikaudu 40 miljardi dollari ulatuses abi Ukrainale. Nüüd peab selle poolt hääletama ka senat, enne kui president Joe Biden saab selle seadusena allkirjastada. Uue paketiga on kavas anda Ukrainale sõjalist ja humanitaarabi.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles varem teisipäeval, et kui esindajatekoda uue abipaketi kinnitab, tegutseb senat kiirelt, et eelnõu presidendi lauale saata.

Ukrainale abi andmise küsimuses on mõlemas kojas näidanud demokraadid ja vabariiklased harukordset ühtsust.