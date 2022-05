Norstati reitingud: Reformierakond sai nädalaga toetust juurde

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,4 protsenti, ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase kolme kuuga on peaministripartei toetus kasvanud 11,7 protsendipunkti võrra ning on praegu kõrgeimal tasemel alates eelmise aasta aprillist. Teisel kohal on EKRE, kes jääb Reformierakonnast 11,6 protsendipunkti kaugusele ning kolmandal kohal olev Keskerakond EKRE-st omakorda 3,6 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,7 protsenti) ning Isamaa (5,1 protsenti). Eesti 200 toetus on jätkuvalt languses ning viimase kolme kuuga on see langenud 6,7 protsendipunkti võrra. Roheliste toetus püsib 1,8 protsendi peal.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,8 protsenti ja opositsioonierakondi 33,2 protsenti vastajatest. Viimati oli koalitsioonierakondade summaarne toetus vähemalt 50 protsenti eelmise aasta juuni alguses.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 12. aprillist 9. maini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.