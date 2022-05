Sõda Ukrainas tekitas Soomes arutelu Lenini kujude üle

Lenini kuju asub Kotka kesklinna pargis, selle ausamba valmistas Eesti skulptor Matti Varik. Kuju sai Soome linn kingituseks 1979. aastal. Kingituse tegi siis Kotka sõpruslinna Tallinna nimel nõukogude okupatsioonivõim.

Turu linn otsustas paar nädalat tagasi Lenini kuju kesklinnast eemaldada. Kotkal on nüüd Soome viimane Lenini kuju, mida saab näha tänavapildis.

Kuju eemaldamiseks on tehtud mitu ettepanekut. Kuju vastased leiavad, et see tuleks viia muuseumi, kuna rikub Nõukogude Liidu sõjakuritegude tõttu hukkunud inimeste mälestust.

"Tsiviilelanike pommitamine on sõjakuritegu. Selline monument on vales kohas. Kotkas peaks selle asemel meenutama pommitamises hukkunud inimesi ja sõjakangelasi," ütles sotsioloogiadotsent Juhani Pekkola.

Turu ülikooli teadur Reeta Kangas peab selliseid kujusid ajaloolisteks objektideks. Kangas seab kahtluse alla ka Turu linna põhjenduse Lenini kuju eemaldamisel.

"Ma ei saa sellest loogikast aru. Turus on ju ka Aleksander I ausammas," ütles Kangas.

Ka Tampere Lenini muuseumi direktor Kalle Kallio ei näe seost Ukraina sõja ja Lenini kujude vahel.

"Helsingis Senati väljakul on keiser Aleksander II kuju. Meie ajaloos on ta hea keiser, kes lubas kasutada soome keelt, aga ta oli täielik isevalitseja. Kui me Leninit ei aktsepteeri, siis miks me aktsepteerime Aleksandrit?" uuris Kallio.

Kallio viitas ka USA ausammaste tülidele, kus tahetakse eemaldada orjust meenutavaid monumente.

Kotka linnavolinik Sami Hohti leiab, et Turu linnapea Minna Arve tegi Lenini kuju eemaldamise käigus hea otsuse.

"Ta tegi julge otsuse. Ausamba eemaldamine näitaks ka Soome toetust NATO-le," ütles Hohti.

Osa Kotka linnavolikogu saadikutest leiab, et Lenini ausammas võiks jääda oma praegusele asukohale, kuid juurde võiks lisada selgitava sildi, vahendas Yle.