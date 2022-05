Avalikku kohtupidamist käsitleva eelnõu vastuvõtmine lükkub sügisesse

"Me vaatasime kalendrisse ja see jõustumistähtaeg oli pandud 2023 ja august. Kui me planeerisime, et me enne riigikogu n-ö suvevaheaega jõuame selle ära menetleda, siis praeguse seisuga, siis ma arvan, et me menetleme selle lõpuni sügisel," ütles Jürgenson ERR-ile.

"Me võtsime seisukoha, et me ei menetle seda eelnõud rutakalt. Tegemist on hea eelnõuga, aga ärme torma," märkis Jürgenson.

Esimene lugemine riigikogu suures saalis on Jürgensoni sõnul plaanis 1. juunil ja muudatusettepanekute tähtaeg on 15. juuni.

Õiguskomisjoni EKRE-sse kuuluv liige Anti Poolamets ütles, et kui kõik paika peab nagu seda eelnõud on esiatud, siis on tema hinnangul tegemist mõistliku ja vajaliku eelnõuga.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et selle peamine eesmärk on suurendada kohtumenetluse avalikkust ja kohtupraktika kättesaadavust, samal ajal tagades süütuse presumptsiooni ja juurdepääsupiiranguga andmete ning füüsilisest isikust menetlusosalise eriliiki isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse.

Eelnõuga võimaldatakse menetlusvälisel isikul esitada kohtutoimikuga tutvumise taotlus tsiviil- ja halduskohtumenetluses kinnises menetluses arutatud kohtuasjas ning kriminaalmenetluses lõpetatud kohtuasjas.

Edaspidi eeldatakse ajakirjanduslikul eesmärgil toimikuga tutvumise puhul õigustatud huvi, kuid kohus võib nõuda huvi põhjendamist.

Õigusemõistmise huvides võib kohtu algatusel teha kohtuistungist ülekande veebilehel. Info ülekande toimumise kohta avalikustatakse Riigi Teataja veebilehel.