Neljapäeva esimene pool on vihmane, pärastlõuna selgem

Neljapäeva öö hakul on selgemat taevast ja ilm sajuta. Pärast keskööd pilved tihenevad, saartele jõuab vihm ja laieneb edasi mandrile. Tuul on mõõdukas, puhub edelast ja lõunast kiirusega 2 kuni 8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 11 kraadi.

Hommik on pilvine ja laialdaselt vihmane. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Kuni keskpäevani on enamasti pilvine ja vihma sajab laialdaselt. Pärastlõunal pilvkate hõreneb, esmalt saartel, siis mandri lääneservas ja saju võimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, puhanguti 15, Liivi lahe ümbruses ja Eesti lõunatiivas kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 14 kraadi.

Reedel on sajuhooge hõredalt. Õhumass on soe, öö on viie kraadi lähedane pisut soojemgi, päev 15 kraadi ümber.

Laupäeva päeval liigub üle maa hoogsajupilvi ja temperatuurifoon jääb pisut madalamaks.

Pühapäeva päeval seab tõusev õhurõhk pilvede arengule piirid ette ja enamik neist sadu ei suuda anda. Pilverünkade vahelt püüab päike soojatunnet tõsta, aga tugevnev loodetuul annab märku jaheduse tulekust.

Uue nädala algus jätkub vihmahoogude ja jahedusega. Öösiti selgema taeva all võib õhk taimede kõrgusel 0 kraadi lähedale jahtuda.