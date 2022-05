Sõdurid tegid Jõhvit puhtamaks

Ida-Virumaal on traditsiooniks, et õppustevahelisel ajal tulevad kaitseväelased üheks kevadiseks päevaks Jõhvi sõjaväelinnakust välja eesmärgiga koristada linnapildist prahti vähemaks.

Kohad, kus sõdurid prügi koristavad, valitakse välja kaitseväe ja Jõhvi vallavalitsuse koostöös.

"Peame seda väga vajalikuks, sest sellise enese näitamise ja eeskujuks olemise kaudu tahame me tõsta Jõhvi linna ja kogu Ida-Virumaa atraktiivsust, et inimesed tahaks siia tulla ja et nad leiaks siit ilusa ja korrastatud keskkonna," ütles Viru jalaväepataljoni staabiülem Margus Mikk.

Kahjuks leidub jätkuvalt inimesi, kes prügistavad linnapilti. "Teatud inimesed, kes käivad oma kauba järel, sõidavad poe väravast välja ja vaatavad: "Oi-oi-oi, see alus mulle ei kõlba, ma viskan asjad autosse", aga aluse viskavad tee äärde. Teine teema on autorehvid, nendest ei saa me kunagi lahti. Siit edasi 200 m võtab Kuusakoski rehve tasuta vastu, aga inimene ei sõida kohale, vaid viskab siia kraavi ning meie jälle koristame," sõnas Jõhvi majandusspetsialist Aivo Tamm.

Kaitseväe koristuspäeva mõte on seegi, et talgutel osalejad käituks prügiga mõistlikult. "Koristades on näha, et siin on päris palju prügi. Tuleks ikka leida lähim prügikast ja visata prügi ära või panna see taskusse, mitte maha visata või kuhugi ära peita. Kunagi tuleb ju kõik ikkagi välja," rääkis Viru jalaväepataljoni ajateenija Rasmus Ainsalu.

Kokku osales Jõhvi linna koristamisel 130 sõdurit.