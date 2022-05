Ukraina teatas veel ühe asula vabastamisest

Oluline 12. mail kell 6.35:

- Ukraina teatas ööl vastu neljapäeva Põtomnõki asula vabastamisest Harkivi oblastis;

- Ukraina purustas kaks Vene vägede kasutuses olnud pontoonsilda Luhanski oblastis;

- Vene väed on alates sõja algusest tulistanud Ukraina pihta ligi 800 ballistilist ja tiibraketti, teatas Ukraina vägede peastaap;

- Venemaal Belgorodi oblastis sai esmakordselt Ukraina vägede rünnakus surma tsiviilelanik, teatasid Vene võimud;

- Kiievi linnapea Vitali Klõtško hoiatas linna naasvaid elanikke, et ei saa tagada nende julgeolekut, kuna Venemaa võib linnale iga hetk uusi rünnakuid korraldada;

- Venemaa on pärast sõda Ukrainaga nõrgem riik kui oli enne invasiooni, ütles Briti kaitseminister Ben Wallace.

Ukraina teatas ööl vastu neljapäeva veel ühe asula vabastamisest Harkivi oblastis.

Ehkki Vene väed püüavad Harkivi oblastis peale tungida, õnnestus Ukraina üksustel vabastada Põtomnõki küla, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap.

Küla asub Harkivist põhja poole suunduva maantee ääres, umbes poolel teel Vene piirile.

Ukraina purustas Luhanski oblastis kaks silda

Ukraina üksused õhkisid Luhanski oblastis kaks pontoonsilda, mida Vene väed kasutasid oma vägede liigutamiseks.

Ukraina kaitseministeerium avaldas fotod, millel väitis olevat Bilohorivka küla lähistel purustatud Vene tankid ja muus soomustehnika õhitud silla lähedal jõe ääres. Sündmuspaik asub strateegiliselt olulise Lõsõtšanski linna lähistel, kus käivad juba päevi ägedad lahingud.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Gaidai kirjeldas Bilohorivkat kui kindlust, mis - nagu ka Mariupol – suudab tõrjuda suure hulga Vene vägede rünnakuid.

Ukraina: Venemaa on tulistanud ligi 800 raketti

Vene väed on alates sõja algusest tulistanud Ukraina pihta ligi 800 ballistilist ja tiibraketti, teatas Ukraina vägede peastaap.

Ukraina hinnangu kohaselt on enamus rakette olnud sihitud riigi lõuna- ja idaosas asuvate objektide pihta, kuid venelased on korduvalt rünnanud ka mujal asuvaid ühiskondliku tähtsusega objekte või kriitilise tähtsusega taristut.

Venemaa: Ukraina rünnakus Belgorodile hukkus tsiviilelanik

Venemaal Belgorodi oblastis sai esmakordselt Ukraina vägede rünnakus surma tsiviilelanik, teatasid Vene võimud.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et Solohhi küla tabanud mürsurünnakus hukkus üks inimene.

Küla asub kümne kilomeetri kaugusel Vene-Ukraina piirist.

Solohhi küla elanikud viiakse turvalisse kohta, lubas kuberner.

Belgorodi oblastis on varasemalt toimunud mitmeid plahvatusi, mis on ilmselt Ukraina õhurünnakute tulemus. Ukraina pole rünnakuid kommenteerinud ega kinnitanud.

Eelmisel nädalal ütles Gladkov, et Nehotejevka külas sai viis elumaja tulistamises kannatada.

Klõtško: Venemaa võib Kiievit iga hetk rünnata

Kiievi linnapea Vitali Klõtško hoiatas linna naasvaid elanikke, et ei saa tagada nende julgeolekut, kuna Venemaa võib linnale iga hetk uusi rünnakuid korraldada.

"Turvalisus on praegu meie peaülesanne… Jah, muidugi oleme mures ja loodame, et meie võitlejad kaitsevad meid, kuid risk püsib ja ilma partneriteta, ilma USA ja Euroopa riikideta ei jääks me püsima," ütles Klõtško vastuseks CNN-i ajakirjaniku küsimusele, kas Venemaa võib Ukraina vastu tuumarelva kasutada.

Linnapea lisas, et kahtlemata on Kiiev endiselt Venemaa peamine sihtmärk.

Klõtško hoiatas sõja eest pagenud linlasi, kes nüüd naasevad, et Kiievis ei ole ikka veel ohutu. "Kiievi linnapeana ütlen ma igaühele, et see on teie isiklik risk, me ei saa teile garantiid anda… Nii kaua, kuni Ukraina on sõjas, ei saa me anda garantiid ühelegi ukrainlasele," rääkis linnapea.

Klõtško rõhutas, et Vene rünnakud võivad toimuda iga hetk.

Briti kaitseminister: Venemaa on pärast sõda nõrgem riik

Venemaa on pärast sõda Ukrainaga nõrgem riik kui oli enne invasiooni, ütles Briti kaitseminister Ben Wallace pärast kohtumist oma USA kolleegi Lloyd Austiniga Pentagonis.

Wallace märkis ajakirjanikega rääkides, et ainult Vene president Vladimir Putin ise teab, kuhu allakäik ta viib.

"Ta peab tunnistama, et pikas perspektiivis on ta kaotanud. Mis iganes Ukrainas juhtub, eeldame, et Venemaa on nõrgem riik kui ta oli enne invasiooni," rääkis Wallace.

Briti kaitseminister ütles ka, et Vene relvajõud on kurnatud ja neil võib olla raskusi oma jõu taastamiseks praegustes keerulistes sõjatingimustes.

Wallace'i hinnangul muutub Hiina venemaa tegevuse suhtes üha ärevamaks, kuna näeb, et see kahjustab tema majandushuve. Tema sõnul ei paku Hiina Venemaale "täiel rinnal" toetust.