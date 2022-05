Biden: ülemkohtu toetus abordi keelamisele võib tähendada ka muid piiranguid

"Pange mu sõnu tähele: nad võtavad ette ka samasooliste abielud," ütles Biden kolmapäeval ning lisas, et ülemkohtu plaanides võib olla ka rasestumisvastaste vahendite kasutuse piiramine. "Te hakkate nägema, et need otsused saavad olema võimalikud ning võivad Ühendriike jätkuvalt lõhestada. Me hakkame vaidlema asjade üle, mille üle me ei peaks vaidlema," rääkis president.

Eelmisel nädalal sai avalikuks, et USA ülemkohtu enamus toetab varasema kohtuotsuse muutmist, mis kuulutas kogu riigis abordi tegemise õiguse seaduslikuks. Ülemkohtu liikmete enamus hääletas selle poolt, et muuta Ameerika Ühendriikides märgilise kohtumenetluse Roe v. Wade käigus tehtud otsust, selgub kohtunik Samuel Alito koostatud esialgsest dokumendist, mis võtab kokku kohtunike enamuse seisukoha.

Bideni kolmapäeval öeldu järgnes sellele, kui ta juba eelmisel nädalal, pärast ülemkohtu seisukoha avalikuks saamist, kutsus valijaid toetama novembrikuistel vahevalimistel kandidaate, kes pooldavad abordiõigust.