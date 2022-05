Kõigil Euroopa Liidu lennureisidel kaob maskikohustus

Paljud lennuettevõtted on juba varem oma liinidel maskikohustuse kaotanud.

Lennundusohutuse ameti tegevjuhi Patric Ky sõnul on see kõigile suur kergendus, et pandeemia on nüüd jõudnud sellisesse etappi, et terviseohutuse meetmeid saab leevendama hakata.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus märkis, et kuigi maski kandmine ei ole enam kohustuslik, on mask lisaks käte pesemisele siiski parim vahend koroonaviiruse leviku takistamiseks.

Neil lendudel, mis suunduvad riikidesse, kus ühissõidukis on endiselt maskinõue, peavad lennuettevõtted reisijatelt maski nõudma.