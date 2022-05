Euroopa Liidu juhid rääkisid Jaapaniga Venemaa ja Hiina ohjeldamisest

"Venemaa on täna oma barbaarse sõjaga Ukrainas ning Hiinaga sõlmitud muret tegeva paktiga kõige otsesem oht rahvusvahelisele korrale," ütles von der Leyen pärast kohtumist Jaapani peaministri Fumio Kishidaga.

"Venemaa invasioon Ukrainas ei ole ainult Euroopa küsimus, vaid see raputab kogu rahvusvahelist korda, sealhulgas Aasias. Sellega ei saa leppida," ütles Kishida. Tema juhitud Jaapani valitsus on ühinenud Vene-vastaste sanktsioonidega, sealhulgas ka energiatarnetele kehtestatud piirangutega.

Euroopa Liidu ja Jaapani tippkohtumisel oli teemaks ka Hiina üha jõulisem tegevus Aasias, mille ohjeldamisel EL soovib suuremat rolli, märkis väljaanne EurActiv.com.

"Meie koostöö Ukraina osas on Euroopa jaoks kriitilise tähtsusega, kuid see on oluline ka India-Vaikse ookeani regioonis. Me soovime süvendada konsultatsioone üha jõulisema Hiina teemal," rääkis Michel. "Me leiame, et Hiina peab kaitsma mitmepoolset maailmasüsteemi, millest ta on saanud kasu oma riigi arendamisel, lisas Michel.