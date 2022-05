Läti parlament toetas Võidu pargis asuva punamonumendi lammutamist

30. aprillil 1994. aastal Moskvas allkirjastatud Läti ja Venemaa vaheliste lepingute seaduse vastavaid muudatusi toetas 68 parlamendisaadikut, vastu oli 18 liiget. Selle käigus muudetakse artiklit, mis näeb ette, et Läti tagab mälestusehitiste säilimise Lätis, vahendas LSM.

Muudatused näevad ette artikkel 13 peatamise alates 16. maist 2022, kuni Venemaa lõpetab rahvusvahelise õiguse rikkumise Ukraina territooriumil.

Parlamendis toimunud debatil väitis parlamendisaadik Krista Baumane, et Võidu pargis asuv punamonument on Nõukogude Liidu okupatsiooni sümbol. Alates 24. veebruarist on sellest monumendist saanud ka Venemaa kuritegude sümbol Ukrainas.

Parlamendisaadik Krišjanis Feldmans leidis, et probleem pole ainult Võidu pargi monumendis. Feldmansi sõnul on Lätis veel sadu nõukogudeaegseid mälestusmärke, mis tuleks eemaldada. "Selleks peab parlament tegema veel julgeid otsuseid," ütles Feldmans.

Opositsioonisaadik Igors Pimenovs väitis aga, et Võidu pargi monumendil pole mingit pistmist Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Saadiku sõnul sümboliseerib monument ainult NSVL-i armee võitu Natsi-Saksamaa üle.