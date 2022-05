Laanet: riik kutsub asendusteenistuse läbinud inimesed reservteenistusse

Eestil on kavas luua asendusreservteenistus, kuhu kutsutakse neid, kes on kaitseväeteenistuse asemel läbi teinud asendusteenistuse, rääkis kaitseminister Kalle Laanet valitsuse pressikonverentsil. Samuti tugevdatakse ajateenistusse kutsutute tervisekontrolli.

Kümme aastat on valitsuses arutlusel olnud teema, mis puudutab asendusreservteenistuse loomist. Nüüd on selle loomine Laaneti sõnul kavasse võetud. "Kui inimene mingitel põhjustel ei soovi relva kätte võtta, siis ta valib asendusteenistuse. Peale selle lõppu polnud varem tal kohustust riigi ees midagi teha. Täna oleme otsustanud muuta kaitseväeteenistuse seadust selliselt, et asendusteenistuse läbinud inimene on kohustatud minema asendusreservteenistusse teatud juhtudel, kui riik seda vajab," rääkis Laanet neljapäeval.

Teine kaitseväeteenistusega seotud teema, mida valitsus neljapäeval arutas, oli seotud ajateenijate tervise eelkontrolliga. "Kui varasemalt olid arstlikud komisjonid, kes kontrollisid ajateenijate tervislikku seisundit, siis nüüd hakkaks see eelkontroll olema tugevam. Kaitseressursside amet sõlmib konkreetsete arstidega otselepingud, kes on kohustatud tervisekontrolli läbi viima. Kui tekivad täiendavad riskid, et inimene on vaja saata tervisekontrolli, siis saaks seda kohe teha," rääkis Laanet.

Samuti otsustas valitsus neljapäeval muu hulgas, et kui kaitseväe riietust kantakse nõuete vastaselt, siis sellele järgneb karistus. Samuti on tulevikus kaitseväe vormiriietuse kandmist õigus kontrollida peale politsei- ja piirivalveameti ka sõjaväepolitseil.