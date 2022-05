Läti blokeerib VKontakte ja Odnoklassniki

Läti elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) juht Ivars Abolinš teatas neljapäeval, et riik blokeerib mitu Venemaa suurt sotsiaalmeediaplatvormi. Nende platvormide hulgas on VKontakte ja Odnoklassniki.

"Vastavalt Euroopa Liidu (EL) kehtestatud sanktsioonidele otsustas NEPLP piirata VKontakte, Odnoklassniki ja Moi mir tegevust Lätis," teatas Abolinš.

"Platvormid blokeeritakse järgmisel nädalal," lubas Abolinš.

NEPLP väidab, et ametil oli tõendeid selle kohta, et platvormid kuuluvad Venemaa ärimeestele Juri Kovaltšukile ja Vladimir Kirijenkole. Mõlemad ettevõtjad on EL-i sanktsioonide nimekirjas.