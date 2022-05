Rahanduskomisjon opositsiooni sadu muudatusettepanekuid ei toetanud

Kolmele eelnõule laekus kokku 712 muudatusettepanekut, ainuüksi lisaeelarve eelnõule laekus 278 muudatusettepanekut. EKRE fraktsioonilt ja fraktsiooni erinevatelt saadikutelt tuli lisaeelarve eelnõule kokku 262 muudatusettepanekut, Isamaa fraktsioon esitas kuus muudatusettepanekut ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon kümme muudatusettepanekut.

Rahanduskomisjon vaatas lisaeelarvele esitatud muudatusettepanekud läbi ja otsustas neid mitte toetada.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeiniku (Keskerakond) sõnul näitavad arvukad muudatusettepanekud seda, et need on tehtud takistamaks eelnõu menetlemist. "Et need ettepanekud said komisjonis vähemalt kaks poolthäält, siis lähevad need täiskogu istungil hääletamisele teise lugemise käigus," märkis ta.

Korobeiniku sõnul oli mittearvestamise põhjuseks asjaolu, et ettepanekud ei vastanud kindla fookusega eelarve sisule või ei sobinud muudatusettepanekutele esitatud katteallikas.

Ta lisas, et rahanduskomisjon teeb ühe koondettepaneku, millega viiakse eelnõusse korrektiivid ning täpsustatakse kulude jaotumist valitsemisala asutuste ja programmi tegevuste vahel. Seda ettepanekut arutatakse komisjoni esmaspäevasel istungil.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka (Isamaa) sõnul oleks siiski pidanud lisaeelarve fookust laiendama. "Vaja oleks olnud leida vahendid inimeste toetuseks, et aidata toime tulla kiire energiahindade tõusu ja inflatsiooniga ning leida selleks katteallikad," ütles Kokk.

Lisaeelarve jaguneb kolmeks osaks: Eesti laiapindse julgeoleku ja vastupanuvõime suurendamiseks on eelnõus ette nähtud 255,6 miljonit, energiajulgeoleku tugevdamiseks 257,3 miljonit ja sõja eest varju tulnud põgenike toetamiseks 242,7 miljonit eurot. Lisaeelarve kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute maht 802,9 miljonit eurot.

2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu teine lugemine on kavandatud täiskogu istungile 18. mail.

Rahanduskomisjon vaatas oma istungil läbi veel kaks eelnõu.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule oli laekunud 222 muudatusettepanekut. Isamaa fraktsioonilt tuli kaks ning EKRE fraktsioonilt ja fraktsiooni erinevatelt saadikutelt kokku 220 muudatusettepanekut. Ka selle eelnõu teine lugemine on kavas 18. mail.

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõule laekus kokku 216 muudatusettepanekut. Isamaa fraktsioon esitas neli ning EKRE fraktsioon ja fraktsiooni erinevad saadikud kokku 212 muudatusettepanekut. Eelnõu teine lugemine on samuti kavas samuti 18. mail.

Kõik muudatusettepanekud, mis ei leidnud komisjonis toetust, kuid said vähemalt kahe saadiku toetuse, lähevad hääletusele täiskogu istungil teise lugemise käigus.