Reedel sajab paiguti hoovihma, tuul tõuseb

Reede öösel on taevas veidi pilves ning kohati sajab hoovihma. Tuul on edelast ja läänest kiirusega 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 4 ja 8 kraadi vahele.

Hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuurinäit on Eestis üldiselt 8 ja 9 kraadi piiril, vaid Tallinnas on 6 kraadi.

Päev pilvkattesse suuri muutusi ei too. Jätkuvalt sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kraadist kuni 17 kraadini, meretuulele avatud rannikul pisut jahedam.

Nii nädalalõpp kui ka uue nädala algus tõotavad jätkuvat vihmasadu. Hetkeks katkeb sajuahel pühapäeval, kuigi ka siis võib Ida-Virumaal hooti vihma tulla. Keskmine temperatuur on ka paraku langustrendis - kui laupäeval on väljas veel 13 kraadi, siis teisipäevaks on see jõudnud 8 kraadini. Öine temperatuur püsib 4-5 kraadi juures.