Queensland kuulutas üleujutuste tõttu välja eriolukorrra

Sadadel austraallastel on palutud oma kodudest lahkuda, sest Queenslandis on üleujutustega seoses kuulutatud välja eriolukord. Veel mitme piirkonna elanikel on palutud oma kodud ette valmistada ja vajadusel evakueeruda.

Torm on nüüdseks liikunud Queenslandi tihedalt asustatud kaguosa suunas, kuhu jääb ka Brisbane.

Selle nädala alguses hukkus osariigi põhjaosas üleujutustes üks inimene.

Ilmateenistus on hoiatanud, et reedel võivad tugevad vihmasajud põhjustada eluohtlikke üleujutusi ja maalihkeid.

Veebruaris laastasid Queenslandi osariiki üleujutused, mille tagajärjel hukkus 13 inimest ja üle ujutati rohkem kui 20 000 kodu. Veel üheksa inimest hukkus üleujutustes naaberriigis Uus-Lõuna-Walesis.

Mitmel jõel ennustatakse suuri üleujutusi. Mõned linnad Lockyeri orus Brisbane'ist läänes on juba vee all ja suur maantee on ära lõigatud.

Reedel kõlas Granthami linnas hoiatussireen ning madalate piirkondade elanikke kutsuti üles kolima kõrgemale.

Meteoroloogiateenistus hoiatas, et reedel võivad tugevad vihmasajud kaasa tuua ka eluohtlikke äkilisi üleujutusi ja võimalikke maalihkeid.

Viimastel aastatel on riik kannatanud tugeva põua ja ajalooliste võsapõlengute all, samuti on ohus Suur Vallrahu. Kliimamuutused on võtmeküsimus ka 21. mail toimuvatel föderaalvalimistel.