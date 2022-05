Narva kavatseb kinni panna kaks kooli ja neli lasteaeda

Linnavalitsuse tellimusel Tallinna konsultatsioonifirma Cumulus Consulting koostatud plaan peab saama heakskiidu volikogult, märgib ajaleht.

"Haridusvõrgu ümberkorraldused Narvas on paratamatud. Ei ole mõistlik ülal pidada pooltühje hooneid," ütles Narva linnapea Katri Raik Põhjarannikule. "Mõistan õpetajate ja teiste koolitöötajate muret: kas minu töökoht jääb alles? Kvalifikatsioonile vastavad õpetajad saavad tööd, selle nimel me töötame. Meie inimesed on meie suurim vara.‎"

‎Raik lisas, et tema hinnangul peaks Narvas pakutav haridus olema sama hea kui Tallinnas või Tartus antav haridus. ‎

Narva linnas tegutseb 17 koolieelset lasteasutust, kus käib kokku 2330 last. Üldhariduskoole on linnas 11, neist kaheksa omavalitsuse pidamisel, sealhulgas Narva täiskasvanute kool. Kaks kooli − Narva Vanalinna riigikool ja Narva eesti gümnaasium − on riigikoolid. Narva õigeusu gümnaasium on erakool. Põhikooliastmes õpib kokku 4636 õpilast ja gümnaasiumides 870 õpilast.

Narva linna ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel kehtib kokkulepe, et 2023. aasta sügisest avatakse Narvas kaks riigigümnaasiumi.

