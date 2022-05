USA keskpanga juhina jätkab Jerome Powell

Powell kinnitati ametisse 80 poolt- ja 19 vastuhäälega.

Powelli ees seisab raske ja riskantne ülesanne, püüda inflatsiooni alla suruda ilma et see nõrgestaks majandust.

Tööturg on endiselt tugev ja tugevnenud punktini, mis Powelli sõnul on "jätkusuutmatult kuum".

Hinnatõus mõjutab miljoneid ameeriklasi, kelle sissetulek ei võimalda katta esmavajadusi nagu toit, küte ja üür. Kõrgemate intressimäärade väljavaade on tekitanud finantsturgudel rahutust ning aktsiahinnad on langenud nädalaid.

Neljapäeval väljaandele NPR Marketplace antud intervjuus tunnistas Powell, et Föderaalreservi võime majandust edukalt aeglustada ilma inflatsiooni põhjustamata ehk niinimetatud pehme maandumine sõltub "teguritest, mida me ei kontrolli, " nagu Venemaa invasioon Ukrainasse ja Hiina majanduskasvu aeglustumine.

See on vastuolus Powelli varasemate avaldustega. Veel eelmisel nädalal märkis Powell, et veel on võimalus pehmeks maandumiseks.

Majandusteadlaste sõnul peegeldab Powelli toetus kongressis seda, et enamik vabariiklasi süüdistab kõrge inflatsiooni põhjustamises pigem president Joe Bideni 1,9 triljoni dollari suurust COVID-i abipaketti.

Hinnad tõusid esimest korda kiiremini aasta tagasi, pärast seda, kui ameeriklased suurendasid oma kulutusi pärast vaktsiinide saabumist ja COVID-i piirangute kadumist. Ettevõtted polnud nõudluse kasvuks valmis, tarnete nappuse tõttu tõusid kaupade hinnad hüppeliselt, teisalt tekkis suur kaubapuudus.

Kuude kaupa kordas Powell oma seisukohta, et inflatsioon on vaid "ajutine" ja leeveneb peagi, kui tarneraskused lahendatakse. Föderaalreserv jätkas riigikassa ja hüpoteegivõlakirjade ostmist kuni märtsini, mil hinnad tõusid aasta varasemaga võrreldes 8,5 protsenti. Võlakirjade ostude eesmärk oli hoida pikaajaliste laenude intressimäärad madalad. Alles kaks kuud tagasi tõstis keskpank oma baasintressimäära nullilähedaselt vahemikku 0,25–0,5%.

"Nad oleks pidanud võlakirjade ostmise varem lõpetama ja varem karmistama rahapoliitikat," ütles MIT-i Sloani juhtimiskooli ökonomist ja endine MIT-i liige Kristin Forbes AP-le.

Föderaalreservi juhatuse liige Christopher Waller ütles eelmisel nädalal, et oma mõju avaldasid osaliselt eelmise aasta augustis ja septembris teated, mis viitasid tööturu nõrgenemisele.

Senat on juba kinnitanud ka teised Joe Bideni kandidaadid Föderaalreservi nõukokku: Lael Brainard, kes on nüüd aseesimees, ning Lisa Cook ja Philip Jefferson.

Cook ja Jefferson on mõlemad mustanahalised, mis tähendab, et Föderaalreservi juhatuses on nüüd esimest korda selle 108-aastase ajaloo jooksul kaks mustanahalist liiget. Cook, Michigani osariigi majanduse ja rahvusvaheliste suhete professor, on esimene mustanahaline naine selles ametis.

Sel nädalal ütles Biden, et kuigi ta austab Föderaalreservi sõltumatust, toetas ta selle püüdlusi tõsta laenuintresse, mis on juba põhjustanud hüpoteeklaenude, autolaenude ja ettevõtete laenude kulude tõusu.