Niinistö: Erdogani juttu Soome NATO-ga liitumisele tuleb võtta rahulikult

Soome president Sauli Niinistö ütles laupäeval, et Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnu Soome ja Rootsi NATO-sse astumise kohta tuleks võtta rahulikult, kirjutas Helsingin Sanomat.

Erdogan teatas reedel, et Türgil pole võimalik toetada Rootsi ja Soome NATO-ga liitumist. Erdogani väitel tegutsevad Põhjamaades terroristlikud organisatsioonid, näiteks tegutseb Rootsis kurdide organisatsioon PKK, mis Türgi hinnangul on terroristlik organisatsioon. Soomet Erdogan otseselt ei maininud.

"Seni on Türgi sõnum meile olnud hoopis vastupidine," ütles Niinistö. Tema sõnul näitab aeg, mida Erdogan silmas peab.

Ta pakkus, et kuna Rootsis on oluliselt suurem Kurdi vähemuse esindatus kui Soomes, siis võis Erdogani kommentaar olla suunatud otse Rootsile.

Siiski märkis Niinistö, et kuigi Soomet iseenesest ei mainitud, ei tähenda see, et kommentaarid ei võiks kehtida ka Soome kohta. "Rootsi tegevus puudutab ka meid," sõnas ta.