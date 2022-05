Pühapäeval ajab päike sajupilved ära, kuid tuul on jahe

Öö hakul on Eestis kohati vihmahooge ning mõnel pool võib olla äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kraadist 7 kraadini.

Hommik on Lääne-Eestis selge, ida pool vahelduva pilvisusega ning üksikute sajuhoogudega. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Sooja on 7 kraadist 9 kraadini.

Päev on Lääne-Eestis üsa selge ja sajuta. Ida pool on ilm vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma. Loode- ja läänetuul tugevneb 5 kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja tuleb 8 kuni 14, Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva öö on kuiv, päeval on sajuhooge hõredalt. Temperatuur on õhus plusspoolel, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini, päeval on sooja 8 kuni 13 kraadi.

Teisipäeval lisandub põhjast nii niiskust kui ka jahedust. Öised miinimumid langevad õhus 0 kraadini, päeval on sooja 10 kraadi ringis.

Kolmapäev tuleb sajuta: öö on sarnaselt eelnevale jahe, päeval läheb õhk soojemaks ning maksimumid tõusevad 15 kraadi juurde. Neljapäeval soojenemine jätkub.