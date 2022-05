Sõja 81. päev: Zelenski: olukord Donbassis on endiselt väga raske

Samal ajal kui Euroopa liidrid õnnitlevad Ukrainat Eurovisioni võidu puhul, jääb olukord riigi idaaladel, nagu Donbassis ja Harkivis, jätkuvalt keeruliseks. Briti luure andmetel on venelased selles piirkonnas aga takerdunud ja näevad vaeva, et mingitki edu saavutada.

Oluline 15. mail kell 21:33:

- Ukraina: Vene vägede kaotused on märkimisväärsed;

- Mariupolist pääses autokonvoi, milles oli 500 kuni 1000 autot;

- Venemaa kavatseb Ukrainasse sõdima saata kuni 2500 reservväelast;

- Stoltenberg: Ukraina võib selle sõja võita;

- Venelased jätkavad sõjaliste objektide pommitamist Lääne-Ukrainas;

- Vene väed on kaotanud kolmandiku oma maalahingujõududest;

- USA lubas Ukrainale veel relvaabi.

Ukraina: Vene vägede kaotused on märkimisväärsed

Vene väed on kandnud märkimisväärseid kaotusi nii inimjõus kui tehnikas, püüdes liikuda edasi lääne suunas Luhanski ja Donetski oblasti piiridelt, ütles pühapäeval Ukraina relvajõudude kindralstaabi kõneisik.

"Mõnedel aladel on Vene vägede mehitatus väiksem kui 20 protsenti," ütles ta.

Popasna linna suunal on Vene õhuväe üksused suurte kaotuste tõttu liitunud Vene erafirmade palgasõduritega, märkis kindralstaap ülevaates. Popasna linn on praegu okupatsioonivägede käes.

Vene väed on üritanud mitu nädalat liikuda edasi Izjumi linnast lõuna suunas, kuid on oma rünnakutes kahele linnalähedasele külale ebaõnnestunud, märkis kindralstaap.

Ukraina relvajõud märkisid ka, et Vene väed Harkivist põhjas ja idas üritavad peatada Ukraina vägesid, kes on liikumas Ukraina-Venemaa piirile aina lähemale. Vene väed jätkavad samas piirkonnas Ukraina vägede poolt vabastatud linnade ja külade pommitamist.

Ukraina presidendi endine pressiesindaja Iuliia Mendel ütles, et Venemaa kavatseb saata Ukrainasse sõdima kuni 2500 reservväelast, keda on nüüd treenitud Voroneži, Belgorodi ja Rostovi oblasti treeningkeskustes.

Vene sõjaväelaste suhtes on algatatud vähemalt 10 uurimist vägistamiste kohta

Ukrainas on käimas vähemalt 10 uurimist Vene sõjaväelaste poolt toime pandud vägistamiste kohta, ütles Sky Newsi ajakirjanik Deborah Haynes.

Uurimisi algatatakse veel ning nende hulgas on ka laste vägistamised, märkis Haynes.

Ukraina asesiseminister Katerõna Pavlitšenko sõnul on tegu väga keerulise ülesandega, sest paljud ohvrid on sellise traumaga, et ei soovi sellest rääkida või ametlikku avaldust teha. Siseministeerium on loonud spetsiaalsed politseirühmad, et teavitada kogukondi, kuidas teatada Vene vägede poolt toime pandud seksuaalkuritegudest.

"Me teeme omalt poolt kõik, et need kuriteod saaksid registreeritud ja saadetud rahvusvahelistele institutsioonidele ja käsitletud rahvusvahelise tribunali poolt," ütles Pavlitšenko.

Ukraina väed: Harkivi oblastis aktiivne vaenutegevus, linnas vaikne

Ukraina relvajõudude peastaap ütles pühapäeval, et "Harkivi linna suunal vaenlase üksused aktiivset sõjategevust ei korraldanud", vahendas CNN.

Ukraina on teinud Harkivi piirkonnas märkimisväärseid edusamme Venemaa piiri suunas põhja ja itta. Ukraina pealetungi eesmärk on katkestada Venemaa varustusliinid oma vägedele, kes üritavad tungida Donetski oblastisse.

Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sõniehubov ütles pühapäeval, et Ukraina üksused "tugevdavad pidevalt oma positsioone, surudes vaenlase Harkivi linna piiridelt Venemaa Föderatsiooni piiridele. Põhja- ja kirdesuund on kõige kuumem; seal on aktiivne vaenutegevus."

Ta ütles ka, et Harkivi linn on olnud juba mitu päeva suhteliselt vaikne. "Linna pole pommitatud. Iga päev naaseb Harkivisse umbes 2000 inimest ja see arv kasvab iga päevaga," ütles Sõniehubov. Lõuna pool olid Sõniehubovi sõnul mitmed linnad tule alla sattunud.

Ta ütles ka, et "vaenlane kontrollib pidevalt Ukraina relvajõudude positsioone Barvinkove lähedal, üritab läbi murda, kuid see ei õnnestu. Vaenlane kandis suuri inim- ja varustuskaotusi."

Ukraina vägede kindralstaap teatas ka, et Vene väed jätkavad vägede ümberrühmitamist, et jätkata pealetungi Barvinkove ja Slovjanski suunas. Samuti teatas kindralstaap õhurünnakutest Põhja-Ukraina Tšernihivi ja Sumõ piirkondadele.

Zaporižžija piirkonna sõjaväeadministratsioon teatas, et venelased kaevavad Molotšna jõe ääres kaevikuid, jätkates samas piirkonnas linnade tulistamist.

Venemaa teatas rünnakutest Ukraina vägedele

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et nad ründasid Ida-Ukrainas võitlevaid Ukraina vägesid rakettidega, sihtides ukrainlaste staape ja relvaladusid. Eesmärgiks on Ukraina vägede ümberpiiramine Donbassis, lisati.

Venemaa teatel tabasid raketid kaht komandopunkti, kümmekonda Ukraina vägede positsiooni ja ja nelja suurtükiladu. Vene väed ründasid alasid Bahmuti ja Kostjantinovka linna lähedal ning hävitaid ühe S-300 raketisüsteemi, lisas ministeerium.

Vene väed on edasi liikunud Izjumi linna poolt, et ümber piirata Donetski linna ja Izjumi vahel asuvad Ukraina väed.

Ukraina kaitseväelane koos koeraga Harkivi lähedases külas. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Stoltenberg: Ukraina võib selle sõja võita

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles pühapäeval, et tema hinnangul võib Ukraina selle sõja võita.

"Venemaa sõda Ukrainas ei lähe nii, nagu Moskva kavandas. Nad ei suutnud võtta Kiievit. Nad tõmbuvad tagasi Harkivi ümbert. Nende peamine rünnak Donbassis on peatunud. Venemaa ei saavuta oma strateegilisi eesmärke," lausus Stoltemberg.

"Ukrainlased kaitsevad vapralt oma kodumaad. Et neid aidata, on liitlased saatnud Ukrainale kaitseabi miljardite dollarite eest," ütles Stoltenberg.

USA: Ukrainale antud haubitsad on kasutuses

Ukraina väed on võtnud kasutusele paljud USA poolt neile antud M-777 haubitsad, teatas USA saatkond Kiievis.

USA on lubatud 90 haubitsast üle andnud 89.

Ameeriklased on andnud Ukrainale ka muud relvaabi, kuid haubitsate andmist peetakse eriti oluliseks nende laskekauguse pärast.

M-777 Howitzers in action. Part of the United States' most recent $800 million care package for the Ukrainian Armed Forces. All but one of the 90 Howitzers sent by the United States are now in Ukraine, many now deployed on the front lines.

USA lubas Ukrainale veel relvaabi

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul kohtus ta pühapäeval oma USA kolleegi Antony Blinkeniga ning USA lubab jätkata Ukraina toetamist relvade ja muu abiga, vahendas Reuters.

"Me leppisime kokku tihedas koostöös kindustamaks Ukraina toiduekspordi jõudmise Aafrikasse ja Aasiasse. Ma olen väga tänulik välisminister Blinkenile ja USA-le nende toetuse eest," ütles Kuleba.

USA välisministeerium kinnitas, et kaks välisministrit rääkisid muu hulgas USA kaitseabist Ukrainale.

Britid: venelaste pealetung on ajakavast maas

Briti sõjaväeluure teatel on Venemaa pealetung Donbassis hoo kaotanud ja ajakavast maha jäänud. Vaatamata väikesemahulistele esialgsetele edusammudele ei ole Venemaa suutnud viimase kuu jooksul saavutada märkimisväärset territoriaalset edu, kuigi tal on samal ajal õnnestunud vastast kurnata.

Venemaa on nüüdseks tõenäoliselt kaotanud kolmandiku veebruaris kohale toodud maalahingujõududest, kirjutati luureraportis pühapäeval.

Vene vägesid piiravad üha enam halvenenud võimekus, jätkuvalt madal moraal ja vähenenud lahingutõhusus. Paljusid neist võimetest ei saa kiiresti asendada ega taastada ning need takistavad tõenäoliselt jätkuvalt Venemaa operatsioone Ukrainas. Nendes tingimustes ei suuda Venemaa tõenäoliselt järgmise 30 päeva jooksul oma edasiliikumise kiirust oluliselt tõsta.



Russia's Donbas offensive has lost momentum and fallen significantly behind schedule. Despite small-scale initial advances, Russia has failed to achieve substantial territorial gains over the past month whilst sustaining consistently high levels of attrition.

Venemaa raketirünnak tabas Lvivi oblastit

Lvivi oblasti kuberner Maksõm Kozõtskõi kirjutas sotsiaalmeedias, et pühapäeva varahommikul kell 4.30 tabas raketilöök sõjalise taristu objekte.

Tema sõnul pommitamises keegi viga ei saanud. "Puuduvad teated, et oleks otsitud arstiabi," sõnas kuberner.

Taristu on aga täielikult hävitatud, lisas Kozõtskõi.

Elanikud pöörduvad tagasi Harkivisse, mis on purustatud, aga Ukraina kontrolli all. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ricardo Moraes

Venelased pressivad peale Ida-Ukrainas

Laupäevaõhtuses pöördumises sõnas president Zelenski, et olukord Donbassis on endiselt väga raske. "Vene väed püüavad endiselt näidata vähemalt mingit võitu. Täieliku sissetungi 80. päeval tundub see eriti hullumeelne, see ei pane neid oma jõupingutusi peatama. Olen tänulik kõigile, kes hoiavad rindejoont ja püüavad tuua Donbassi, Prjazoviasse ja Hersonisse sama, mis on saavutatud Harkivi piirkonnas. Samm-sammult sunnime okupante meie maalt lahkuma. Paneme nad ka Ukraina merelt lahkuma," ütles Zelenski.

Luganski piirkonna juhi Serhii Gaidai laupäeva hilisõhtuse teate kohaselt valmistub Ukraina Venemaa massiliseks rünnakuks Severodonetski linna piiramiseks. "Vene väed valmistavad ette uusi katseid ületada Siverski Donetski jõgi. Nad on toonud piirkonda 2500 eri sõidukit ja tanki," ütles Gaidai.

Severodonetski viimaste purustuste hulka kuuluvad 11 elumaja ja keemiatehas. Samuti said purustusi külad Severodonetskist lõunas ja läänes, ütles Gaidai.

Analüütikute hinnangul tahavad venelased Severodonetski vallutamise järel liikuda edasi lääne suunas.

Ööl vastu pühapäeva jõudis Mariupolist Zaporižžjasse suur kolonn eraautodes põgenikke. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich

Mariupolist pääses Zaporižžjasse hulk põgenikke

Suur autode ja kaubikute kolonn, mis vedas Mariupoli varemetest põgenikke, saabus laupäeval Ukraina kontrolli all olevasse Zaporižžja linna pärast seda, kui ootasid päevi, kuni Vene väed lubasid neil lahkuda, vahendas Reuters.

Põgenikud pidid esmalt Mariupolist välja pääsema ja seejärel kuidagi jõudma Berdjanskisse – umbes 80 kilomeetrit rannikut edasi lääne poole – ja teistesse asulatesse enne, kui said alustada 200 kilomeetrist sõitu Zaporižžjasse.

74-aastane pensionär Nikolai Pavlov ütles Reutersile, et elas pärast korteri hävimist kuu aega keldris. "Me jõudsime vaevu kohale, meie hulgas oli palju eakaid inimesi... Reis oli väsitav. Aga see oli seda väärt," ütles ta pärast konvoi saabumist pimedas.

Mariupoli linnapea abi ütles, et konvois oli 500 kuni 1000 autot, mis on suurim evakueerimine linnast pärast Venemaa sissetungi 24. veebruaril.

Mariupol on praegu venelaste kontrolli all, vaid sadamalinna suur Azovstali terasetehas on pärast pikka lahingut endiselt Ukraina võitlejate käes. Seal viibivad sõjaväelased, haavatud ja meditsiinitöötajad ootavad endiselt evakueerimist.

Haavatud võitlejate päästmiseks on NATO liikmesriik Türgi on teinud ettepaneku nad meritsi evakueerida, ütles president Tayyip Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin laupäeval Reutersile.

Kalin ütles, et arutas seda ettepanekut isiklikult Ukraina presidendiga kaks nädalat tagasi Kiievis ja et see on jätkuvalt laual, kuigi Moskva pole sellega nõustunud.

Plaani kohaselt viidaks Azovstalist evakueeritud inimesed mööda maismaad Berdjanski sadamasse, kust Türgi laev viiks nad üle Musta mere Istanbuli. Venemaa, kes algselt ütles, et võitlejad peaksid alistuma, on kõnelustest avalikult vähe rääkinud. Kalin ütles, et Venemaa seisukoht muutub iga päev.