Zelenski: olukord Donbassis on endiselt väga raske

Oluline 15. mail kell 7.00:

- Mariupolist pääses autokonvoi, milles oli 500 kuni 1000 autot;

Laupäevaõhtuses pöördumises sõnas president Zelenski, et olukord Donbassis on endiselt väga raske. "Vene väed püüavad endiselt näidata vähemalt mingit võitu. Täieliku sissetungi 80. päeval tundub see eriti hullumeelne, see ei pane neid oma jõupingutusi peatama. Olen tänulik kõigile, kes hoiavad rindejoont ja püüavad tuua Donbassi, Prjazoviasse ja Hersonisse sama, mis on saavutatud Harkivi piirkonnas. Samm-sammult sunnime okupante meie maalt lahkuma. Paneme nad ka Ukraina merelt lahkuma," ütles Zelenski.

Mariupolist pääses Zaporižžjasse hulk põgenikke

Suur autode ja kaubikute kolonn, mis vedas Mariupoli varemetest põgenikke, saabus laupäeval Ukraina kontrolli all olevasse Zaporižžja linna pärast seda, kui ootasid päevi, kuni Vene väed lubasid neil lahkuda, vahendas Reuters.

Põgenikud pidid esmalt Mariupolist välja pääsema ja seejärel kuidagi jõudma Berdjanskisse – umbes 80 kilomeetrit rannikut edasi lääne poole – ja teistesse asulatesse enne, kui said alustada 200 kilomeetrist sõitu Zaporižžjasse.

74-aastane pensionär Nikolai Pavlov ütles Reutersile, et elas pärast korteri hävimist kuu aega keldris. "Me jõudsime vaevu kohale, meie hulgas oli palju eakaid inimesi... reis oli väsitav. Aga see oli seda väärt," ütles ta pärast konvoi saabumist pimedas.

Mariupoli linnapea abi ütles varem, et konvois oli 500 kuni 1000 autot, mis on suurim evakueerimine linnast pärast Venemaa 24. veebruari sissetungi.

Mariupol on praegu venelaste kontrolli all, vaid sadamalinna suur Azovstali terasetehas on pärast pikka lahingut endiselt Ukraina võitlejate käes. Seal viibivad sõjaväelased, haavatud ja meditsiinitöötajad ootavad endiselt evakueerimist.

Haavatud võitlejate päästmiseks on NATO liikmesriik Türgi on teinud ettepaneku nad meritsi evakueerida, ütles president Tayyip Erdogani pressiesindaja Ibrahim Kalin laupäeval Reutersile.

Kalin ütles, et arutas seda ettepanekut isiklikult Ukraina presidendiga kaks nädalat tagasi Kiievis ja et see on jätkuvalt laual, kuigi Moskva pole sellega nõustunud.

Plaani kohaselt viidaks Azovstalist evakueeritud inimesed mööda maismaad Berdjanski sadamasse, kust Türgi laev viiks nad üle Musta mere Istanbuli. Venemaa, kes algselt ütles, et võitlejad peaksid alistuma, on kõnelustest avalikult vähe rääkinud. Kalin ütles, et Venemaa seisukoht muutub iga päev.