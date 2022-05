ERR Ukrainas: külas Lvivis banderalaste pesas

Külla, täpsemalt sööma mindi Lvivis restorani "Krõivka" ehk banderalase pessa.

Trepil tervitab külalisi ka Stepan Bandera portree – Ukraina rahvusliikumise asutaja ja vabadusvõitluse sümbol.

"Täna kõik hüüavad "Au Ukrainale!" Teate, Stepan Bandera on öelnud, et kunagi tuleb aeg, mil miljonid hüüavad "Au Ukrainale" ning miljonid vastavad "Au kangelastele!"," ütles "Krõjivka" juhataja ja ideoloog Viktor Matlak.

Venemaal peetakse Banderat Hitleriga võrdväärseks.

"Nii arvavad venemeelsed ja väheharitud inimesed. Meie vaenlastel on kasulik levitada sellist propagandat Stepan Bandera isiku ja terve liikumise kohta, mis võitles Ukraina vabaduse eest," lausus Matlak.

"Tegelikult kaitses Bandera Ukraina huvisid. Kui süveneda ajalukku, näeme, et ta võitles kõigi vastu, kellele ei meeldinud idee iseseisvast Ukrainast. Ei olnud vahet, mis rahvusest või usku nad olid. Sellepärast ta oligi tõeline Ukraina patrioot," rääkis Maksim.

Maksim ja Volodõmõr on pärit Harkivist. Pärast rikkalikku söömist ja joomist haaravad nad, nagu tõelised banderalased, kätte relvad. Jah, "Krõivkas" on olemas isegi tiir, kus saab toidu nautimise vahele harjutada täpsuslaskmist.

"Selles kohas on tunda Ukraina hinge ja meie maa värvikust, sellepärast me siin käimegi. Teiseks või isegi esimeseks on siin tõeliselt maitsvad toidud. Need on traditsioonid, mis jäävad kestma aastasadadeks," ütles Maksim.

"Krõivka" avati aastal 2006, kui loosung "Au Ukrainale!" oli veel põrandaalune, nagu restoran isegi. Koht sai kohe turistide seas populaarseks. Lõviosa külalistest oli Ida-Ukrainast, Poolast, Valgevenest ja isegi Venemaalt.

"Eesmärk on, et restorani külastuse kõrvale saaksid inimesed osa ajaloost, et neil tekiks huvi selle vastu. Nõukogude võim mõjutas pika aega Ukrainat, see mõju tuleb välja juurida. Ma arvan, et me saame sellega hakkama," lausus Matlak.

Krõivkas on turistid teretulnud, kuid mitte enam kõik.

"Meil ei ole venekeelsete inimeste vastu midagi, neid käib siin palju. Aga need, kes on Venemaa passiga – ma ei tea, millal me suudame neile andestada," ütles Matlak.