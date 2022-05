Vladimir Putini juhitav Vene režiim on Ukrainas langenute või haavatutena kaotanud kolmandiku oma vägedest ning edasiliikumisega Donbassis on jäädud seatud ajakavast kõvasti maha, teatab Ühendkuningriigi kaitseministeerium.

Oluline 16. mail, kell 05.46:

- Putin on Ukrainas kaotanud kolmandiku oma vägedest;

- USA senati vabariiklaste juht pooldab Venemaa nimetamist terrorismi toetavaks riigiks;

- Stoltenberg: Ukraina võib sõja võita, kui Lääs relvaabi ei katkesta;

- Ukraina taasalustas gaasitarneid Harkivisse;

- Kadõrov soovitab Erdoganil Azovstali kaitsjaid mitte aidata;

- Sanktsioonide tõttu on Valgevene kaupu Läände saatmata jäänud rohkem kui 17 miljardi euro eest.

Kolmandik sissetungijaist leidis Ukrainas otsa

Langenute ja haavatutena on Vladimir Putini režiim kaotanud kolmandiku oma Ukrainasse tunginud vägedest, selgub Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi värskest aruandest.

Dokumendi põhjal on Venemaa tugevasti toppama jäänud ka oma kõige olulisemaks peetaval rünnakusuunal, Donbassi suunal. Dokumendis leitakse, et ehkki vähesel määral on Venemaa suutnud initsiatiivi haarata, pole Venemaal siiski õnnestunud okupeerida suuri territooriume ning sealjuures kantakse jätkuvalt suuri kaotusi.

USA senati vabariiklaste juhi sõnul tuleks Venemaa nimetada terrorismi toetavaks riigiks

Mitch McConnell tegi sellise avalduse pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Kiievis, laupäeval 14, mail.

McConnell delegatsiooniga on seni viimased kõrged USA poliitikategelased, kes sõja algusest peale Ukrainat külastanud on.

Senaatori sõnul toetab suurem osa vabariiklasi Ukraina jõupingutusi võitluses Venemaa jõhkra sissetungi vastu.

Stoltenberg: Kui Lääs relvaabi jätkab, võib Ukraina sõja võita

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul usub ta, et Ukrainal on võimalik sõda riiki tunginud Vene vägede vastu võita. Samas kutsus Stoltenberg Lääneriike üles relvatarneid Ukrainale jätkama.

Stoltenebergi sõnul ei ole sündmused sõjatandril edenenud Venemaa ootuste kohaselt. Vene väed ei ole suutnud vallutada Kiievit, taanduvad Harkivi ümbrusest ja nende suurrrünnak Donbassis on peatunud, ütleb Stoltenberg.

Ukraina taasalustas gaasitarneid Harkivisse

Ukraina gaasiülekandeoperaatori teatel alustati taas gaasitarnetega Harkivisse ja selle lähiümbrusse. Ühtekokku on gaasivõrku tagasi lülitatud üle kolme tuhande tarbija.

Operaatori teatel suutsid taganevad Vene väed teha suurt kahju Harkivi piirkonda ülejäänud riigiga ühendavale gaasijuhtmele, nüüdseks on juhe aga täielikult taastatud. Umbes 54 gaasijaotusjaama Ida-Ukrainas on sõjategevuse tõttu aga endiselt kinni.

Venemaa Tšetšeenia valitseja soovitab Türgil Azovstali kaitsjate evakueerimisest loobuda

Türgi president ei peaks laskma end lollitada kurjategijail, kes üritavad pääseda kohtust ja teenitud karistusest, ütleb Ramzan Kadõrov sotsiaalmeediakeskkonna Telegram kaudu Reccep Tayyip Erdoganile tehtud avalduses. Kadõrovi sõnul on Mariupoli Azovstali tehase kaitsjad mõrtsukad ja ateistid, kes püüavad end Türgi presidendile näidata Venemaa agressiooni süütute ohvritena.

Azovstali tehase alustesse punkritesse varjunud Aasovi rügement ja merejalaväelased on suutnud agressorile tekitada suurt kahju ning pälvinud oma kangelaslikkusega kogu maailma tähelepanu.

Tšetšeenide üksused on kogu sõja ajal agressori poolel agaralt kaasa löönud ning neid kahtlustatakse paljudes sõjakuritegudes.

Kadõrovi väitel on ta ise käinud Ukrainas oma üksusi juhtimas. Kinnitust need väited leidnud pole. Tšetšeeni vabatahtlikke on sõdimas aga ka Ukraina poolel.

Sanktsioonid on Valgevene ekspordile suurt kahju teinud

Sanktsioonide tõttu on Valgevenel Läänele maha müümata jäänud 15-17 miljardi euro eest kaupa, teatas Valgevene režiimi peaminister Viktor Golovtšenko riikliku infoagentuuri Belta kaudu.

Peaministri sõnul on sanktsioonide tõttu peatunud pea kogu kaubavahetus USA ja Euroopa Liidu riikidega.

Režiimijuht Aleksander Lukašenko on varem nurisenud, et Valgene on ilmaaegu arvatud agressorit toetavate riikide hulka, kuid tegelikult peaks Valgevene osalema Ukraina konflikti lahendamiseks mõeldud läbirääkimistel.