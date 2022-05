Rootsi ja Soome parlament arutavad esmaspäeval oma riigi liitumist NATO-ga

Rootsi parlament Riksdag arutab esmaspäeval Rootsi liitumist NATO-ga, liitumine on kõne all ka Soome parlamendis Eduskunnas.

Mõlema riigi puhul ollakse juba ette kindlad esinduskogu jaatavas otsuses, seda enam et muud asjassepuutuvad riiklikud institutsioonid on NATO-ga liitumisele rohelise tule juba andnud. Parlamentaarset protsessi peetakse siiski oluliseks, et NATO-ga liitumise osas valitseks võimalikult ulatuslik konsensus ning tulevikus keegi kaitseorganisatsiooni astumise protsessi ebademokraatlikuks pidama ei hakkaks.

Soome teatas pühapäeval, et kavatseb NATO liikmesust taotlema hakata kohe, kui Eduskunnaga on konsulteeritud. Rootsi rahvusringhäälingu SVT andmeil on ka Rootsi liitumistaotlus juba valmis, aga see esitatakse koos Soome samasuguse dokumendiga.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson rõhutab, et NATO-sse astumisega muudab Rootsi oma üle 200 aasta kestnud välispoliitilist kurssi, mis nägi ette sõjalise erapooletuse. Sama kaua pole Rootsi ka mitte kellegagi sõdinud. Anderssoni sõnul näitab Venemaa sissetung Ukrainasse aga, et sõjaline erapooletus pole tänapäeva maailmas enam mõistlik. Anderssoni sõnul pole vähimatki põhjust arvata, et Venemaa käituks Läänemere piirkonnas kuidagi teisiti, kui see on käitunud Ukrainas. Andersson ütles ka, et Rootsist oleks mõistusevastane jääda kaitseorganisatsioonist välja, kui sellesse kuuluvad kõik ülejäänud Põhjamaad.