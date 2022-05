Rongiliiklus taastub koroonaeelsele tasemele

"Võib-olla siin veel mõni nädal tagasi oli mõnevõrra vähem kui 2019, aga viimased nädalad on kindlasti olnud juba rohkem. Loomulikult see taastumine ei ole igal pool päris ühtlane, et mõnel pool on see olnud kiirem ja mõnel pool aeglasem," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Piirkondades, kuhu inimene saab tasuta või pooltasuta maakonnaliinide bussidega, on reisijaid vähem kui 2019. aastal, näiteks Keila ja Paldiski suunal.

"Samas sellised pikemad liinid Narva ja Tartu on sellised, kus on sõitjaid rohkem," ütles Kongo.

Aastas sõidutab Elron Tallinna-Tartu liinil üle miljoni reisija, ronge selleks on 38.

"Kahjuks mõni kuu tagasi üks nendest sattus õnnetusse ja see on pikemaks ajaks rivist väljas. Nii et meil täna on tõesti olukord, kus üks diiselrong vähem. See mõjutab just neidsamu pikemaid liini, mida ma siin mainisin – Tartu, Narva, Viljandi, eriti reede ja pühapäeva tipptundidel," selgitas Kongo.

"Meil kahjuks ei ole võimalik rohkem ronge liinile anda ja me teame, et tõesti rongid on nendel kellaaegadel väga koormatud."

Uusi ronge pole võimalik nii kiiresti juurde osta, sest tegemist on pika protsessiga. Kuid Elronil on sõlmitud leping, mille kohaselt peaks 2024. aasta lõpuks liinidele uusi ronge tulema.