Karilaid: seome lisaeelarve hääletuse valitsuse usaldusega

Peaminister Kaja Kallas (RE) käis esmaspäeva hommikul Keskerakonna fraktsioonis, kus ühiselt otsustati siduda lisaeelarve hääletud valitsuse usaldusega.

"Leppisime kokku lisaeelarve toetamise, seome selle usaldusega ja saame sellega edasi liikuda. Ei jää siia parlamendi nii-öelda obstruktsiooni kinni," ütles Karilaid.

EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et see näitab seda, et eelmisel nädalal lahvatanud valitsustüli oli suur näitemäng. "Järelikult on Kaja Kallas otsustanud Keskerakonnale järgi anda," ütles ta.

Lisaeelarvet EKRE endiselt ei toeta. "Meie asi oli valitsus proovile panna. Meile see eelarve sellisel kujul ei meeldi. Seda esitatakse avalikkusele küüniliste valedega. Meie seda eelarvet ei toeta," sõnas Helme.

EKRE on esitanud lisaeelarve eelnõule ja sellega seotud eelnõudele üle 600 muudatusettepaneku.

Valitsus võib siduda ükskõik millise enda poolt üles seatud seaduseelnõu usaldusega valitsusele. See võimaldab vältida venitamistaktikat ehk muudatusettepanekute hääletamist ja opositsioonil vaheaegade võtmist täiskogu istungitel.