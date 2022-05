Läti siseminister astus tagasi

Esmaspäeval toimunud koalitsiooni koosolekul arutati partei Rahvuslik Ühendus (NO) palvel Golubeva tagasiastumist. Reedel kohtus Golubevaga peaminister Krišjanis Karinš.

NO juhatus teatas, et nõudis Karinšilt Golubeva tagandamist, mis on seotud 9. ja 10. mail toimunud sündmustega Võidu väljaku punamonumendi juures. Siis kogunesid seal Venemaa agressiooni toetavad inimesed, vahendas LSM.

"See, mida 9. ja 10. mail pidi iga Lätile lojaalne inimene taluma, on vastuvõetamatu. Me ei saa lubada, et poliitiline vastutus piirdub sümboolse kriitikaga ja lubadusega end parandada. Tuleb teha kõik vajalik, et selline olukord enam kunagi ei korduks," ütles NO liider Raivis Dzintars.

Golubeva teatas veel 12. mail Facebooki vahendusel, et pidas kohtumise julgeolekuteenistuste juhtidega, kus tehti esialgsed järeldused 9. ja 10. mai sündmuste kohta. Siis anti politseile korraldus üles näidata nulltolerantsi igasuguste katsete suhtes, kus ülistatakse sõda. Golubeva rõhutas veel, et kõik Võidupargi punamonumendi juures seadust rikkunud isikud tuleb võtta vastutusele.