Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis perehüvitiste seaduse muudatused esimesele lugemisele

mai istungil. EKRE on esitanud lisaeelarvele ja sellega seotud eelnõudele üle 600 muudatusettepaneku. See võimaldab venitada eelnõude arutelu parlamendis ja blokeerida riigikogu tavapärase töö. Kokku on lisaeelarvele ja sellega seotud seaduste eelnõudele esitatud üle 700 muudatusettepaneku. Lisaks riigi selle aasta lisaeelarve seaduse eelnõule sidus valitsus usaldusküsimusega ka peretoetuste seaduse muutmise eelnõu. Peretoetuste tõstmine ja selle ajakava oli arutluse all täna ka riigikogu sotsiaalkomisjonis. Margitta Otsmaa räägib lähemalt.