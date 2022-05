Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma, tuul teeb õhu jahedaks

Teisipäeval on vihmahooge üle Eesti hajusalt, loode- ja põhjatuul lisab jahedust. Edasi läheb jälle soojemaks.

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub loodetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kraadist 7 kraadini, maapinna lähedal võib langeda 0 kraadini.

Hommik on kohati sajuhoogudega. Loode- ja põhjatuul ulatub 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 13 meetrini sekundis. Sooja on 3 kraadist 7 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.

Kolmapäev tuleb kuiv. Öö on jahe: õhutemperatuur jääb 0 ja +6 kraadi vahele, päeval jõuab üle mere soojemat õhku ning temperatuur tõuseb õhus 11 kuni 16 kraadini, rannikul jääb 10 kraadist madalamale. Neljapäeval võib Eestisse jõuda veel soojem õhumass. Ilm on peamiselt sajuta. Öösel on sooja 2 kuni 8 kraadi, päeval 13 kuni 19, rannikul kohati 9 kraadi.

Reedel läheb õhk järk-järgult niiskemaks, aga püsib soe. Laupäeval jahutavad läänest itta liikuvad vihmahood õhu jälle maha.