Kiiev: Azovstali kaitsjad täitsid oma lahingumissiooni

Ukraina peastaap andis Azovstalis paiknevate üksuste ülematele korralduse päästa oma sõdurid. Asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et 53 raskelt haavatud sõdurit viidi Venemaa kontrolli all oleva Novoazovski linna meditsiiniasutusse.

Oluline 17. mail, kell 5.40

- Ukraina sõdurid lahkuvad Azovstalist

- Ukraina ametnik: Vene raketid tabasid sõjaväebaasi Lääne-Ukrainas

- Mõttekoda: Vene väed proovivad Harkivis takistada Ukraina vägede edasiliikumist põhja poole

- Stoltenberg: Türgi muret Soome ja Rootsi pärast tuleb arvesse võtta

- Jaapan avaldas Rootsi NATO otsusele toetust

Ukraina sõdurid lahkuvad Azovstalist

Asekaitseminister Hanna Maliari sõnul evakueeriti veel 211 sõdurit humanitaarkoridori kaudu Olenivkasse. See linn on Venemaa toetatud separatistide kontrolli all. Maliari sõnul vahetatakse Ukraina sõdurid vangistatud Vene sõdurite vastu, vahendas BBC.

President Volodomõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videokõnes, et Ukraina võitleb Azovstali võitlejate elude päästmise nimel. "Nende hulgas on raskelt haavatuid. Nad saavad abi. Ukraina vajab oma kangelasi elusalt," ütles Zelenski.

Ukraina ametnik: Vene raketid tabasid sõjaväebaasi Lääne-Ukrainas

Lvivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul ründas Venemaa teisipäeva varahommikul rakettidega Ukraina sõjaväebaasi, mis asub Poola piirist 15 kilomeetri kaugusel, vahendas CNN.

Lvivi kesklinnas kõlasid esmaspäeva öösel ka õhuhäiresireenid, linnas oli kuulda plahvatusi.

Mõttekoda: Vene väed proovivad Harkivis takistada Ukraina vägede edasiliikumist põhja poole

USA mõttekoja Study Of War (ISW) teatel proovivad Vene väed säilitada positsioone, et takistada Belgorodi linna sattumist Ukraina suurtükitule löögiulatuse alla. Belgorod on Venemaa suurlinn ja oluline keskus. Mõttekoja hinnangul võivad venelased korraldada ka vastupealetungi, kuid selle õnnestumine on ebatõenäoline.

Venemaa blogijad postitavad analüüse, mis on skeptilised Venemaa sõjaliste edusammude suhtes. Blogija Igor Strelkov väitis, et Venemaa pealetung Donbassi vallutamiseks ebaõnnestus. Strelkov kritiseerib teravalt ka Venemaa sõjalist juhtkonda.

Stoltenberg: Türgi muret Soome ja Rootsi pärast tuleb arvesse võtta

Jens Stoltenberg kohtus Türgi välisministri Mevlut Cavusogluga. "Türgi on hinnatud liitlane ja mis tahes julgeolekuprobleemidega tuleb tegeleda," teatas pärast kohtumist Stoltenberg.

Türgi liider Recep Tayyip Erdogan ütles esmaspäeval, et ei toeta Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamist.

Ankara hinnangul võõrustavad Soome ja Rootsi inimesi, kes on seotud Kurdistani Töölispartei (PKK) sõjalise rühmitusega, mida Türgi peab terroristlikuks, ning Fethullah Güleni järgiijaid, keda Ankara süüdistab 2016. aasta riigipöördekatses.

Jaapan avaldas Rootsi NATO otsusele toetust

"Jaapan austab Rootsi otsust taotleda NATO liikmesust," ütles teisipäeval Jaapani valitsuse pressiesindaja.

"Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas ei mõjuta mitte ainult Euroopat, vaid ka Vaikse ookeani piirkonda," lisas pressiesindaja.