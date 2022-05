Osad Azovstali kaitsjad on evakueeritud Venemaa kontrolli all olevatele aladele

Ukraina peastaap andis Azovstalis paiknevate üksuste ülematele korralduse päästa oma sõdurid. Asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et 53 raskelt haavatud sõdurit viidi Venemaa kontrolli all oleva Novoazovski linna meditsiiniasutusse.

Oluline 17. mail, kell 23.20:

- Prantsusmaa president lubas lähipäevil relvade tarneid Ukrainale intensiivistada;

- Azovstali tehasest evakueeritakse Ukraina kaitsjaid Venemaa kontrollitud aladele, teisipäeval saabus Olenivkasse seitse bussitäit inimesi;

- Ukraina presidendi nõuniku hinnangul muutsid Mariupoli kaitsjad sõja käiku;

- Kreml: Mariupoli kaitsjaid koheldakse vastavalt rahvusvahelisele õigusele;

- Ukraina ametnik: Vene raketid tabasid sõjaväebaasi Lääne-Ukrainas;

- Mõttekoda: Vene väed proovivad Harkivis takistada Ukraina vägede edasiliikumist põhja poole;

- Harkivi juht: Ukraina sõdurid jätkavad pealetungi Harkivi ümbruses;

- Stoltenberg: Türgi muret Soome ja Rootsi pärast tuleb arvesse võtta;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid Donbassis viimase 24 tunni jooksul tagasi 11 Venemaa rünnakut;

- London: Venemaa hakkab Donbassis rohkem kasutama suurtükiväge;

- Jaapan avaldas Rootsi NATO-otsusele toetust.

Macron lubas kiirendada relvade tarneid Ukrainale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas oma Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskile, et intensiivistab lähipäevil relvatarneid Ukrainasse.

Macron ja Zelenski vestlesid teisipäeval telefoni teel pisut üle tunni aja. Elysee teatel on Prantsusmaa valmis vastama Ukraina täiendavatele abipalvetele.

Macron kinnitas, et Prantsusmaa relvatarned "jätkuvad ja intensiivistuvad lähipäevadel ja -nädalatel, samuti humanitaarabi saatmine".

Macron ütles Zelenskile ka, et Ukraina avaldus Euroopa Liitu astumiseks vaadatakse läbi juunis toimuval Ülemkogul.

Presidendid rääkisid ka Azovstali tehasest Mariupoli kaitsjate evakueerimisest, samuti toidujulgeolekust ning võimalustest, kuidas aidata Ukraina teravilja eksportida, millest suur osa maailmast sõltub.

Zelenski teatas varem sotsiaalmeedias, et tal oli Macroniga pikk ja tähendusrikas vestlus.

Reuters: seitse bussitäit Azovstali kaitsjaid saabus Olenivkasse

Seitse bussi, milles olid Azovstali terasetehase kaitsjad, saabusid Venemaa kontrolli all olevasse Olenivka linna Donetski lähedal, teatas Reuters, tuginedes pealtnägijatele.

Pealtnägija sõnul ei paistnud, et evakueeritud inimesed oleksid haavatud.

Esmaspäeval evakueeriti Azovstali terasetehasest üle 260 Ukraina kaitsja ning nad viidi Venemaa kontrolli all olevatele aladele.

Ukraina valitsus teatas teisipäeval, et tegutseb tehasesse jäänud ülejäänud inimeste evakueerimise nimel.

Uudisteagentuur TASS teatas, et Venemaa uurimiskomitee kavatseb evakueeritud võitlejaid küsitleda uurimise raames, mida Moskva nimetab Ukraina režiimi kuritegude uurimiseks.

Ukraina läbirääkija: Mariupoli kaitsjad muutsid sõja käiku

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Mariupoli kaitsjad muutsid sõja käiku, suutes 82 päeva vastu pidada.

Podoljak ütles, et sadamalinna kaitsjad suutsid häirida Venemaa kavatsust hõivata territooriumi riigi ida- ja lõunaosas.

Tema sõnul olid läbirääkimised Azovstali terasetehasest inimeste evakueerimiseks keerulised.

Podoljak, kes on üks Ukraina rahuläbirääkijatest, ütles, et üldised rahukõnelused Venemaaga on põhimõtteliselt pausil. Ta rõhutas, et Ukraina ei ole valmis oma territooriumit loovutama. Ta lisas, et iga sõda saab läbirääkimistelaua taga lõpu.

Kreml: Mariupoli kaitsjaid koheldakse vastavalt rahvusvahelisele õigusele

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus kommenteerimast Azovstali terasetehasest evakueeritud võitlejate olukorda ning ei öelnud, kas Ukraina sõdureid koheldakse sõjakurjategijate või sõjavangidena.

"[President Vladimir] Putin on kinnitanud, et neid koheldakse vastavuses asjakohaste rahvusvaheliste seadustega," sõnas Peskov, aga ei täpsustanud, mis evakueeritud sõduritest saab.

Azovstali tehasest evakueeriti üle 260 Ukraina võitleja Venemaa kontrollitud aladele.

Venemaa riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin ütles, et evakueerituid ei peaks vahetama Vene vangide vastu, vaid nad tuleks viia kohtu ette.

Vene peaprokurör tahab Aasovi rügemendi nimetamist terroristlikuks organisatsiooniks

Venemaa peaprokurör palus ülemkohtul tunnistada Ukraina Aasovi rügement terroristlikuks organisatsiooniks, vahendas Interfax Venemaa justiitsministeeriumi veebilehel olevat teadet.

Kohus võtab selle küsimuse arutlusele 26. mail.

Azovstali kaitsjate evakueerimine Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO

Rünnakus Tšernihivi lähistel hukkus kaheksa inimest

Ukraina päästeteenistuse teatel sai Vene vägede rünnakus Tšernihivi lähistel asuvale Desna külale surma kaheksa ja vigastada 12 inimest.

Tšernihivi kuberner Vjatšeslav Tšaus ütles teisipäeva hommikul, et Vene väed tulistasid varahommikul neli raketti küla pihta. Kaks raketti tabasid külas asuvaid hooneid.

Ukraina sõdurid lahkuvad Azovstalist

Asekaitseminister Hanna Maliari sõnul evakueeriti veel 211 sõdurit humanitaarkoridori kaudu Olenivkasse. See linn on Venemaa toetatud separatistide kontrolli all. Maliari sõnul vahetatakse Ukraina sõdurid vangistatud Vene sõdurite vastu, vahendas BBC.

President Volodomõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videokõnes, et Ukraina võitleb Azovstali võitlejate elude päästmise nimel. "Nende hulgas on raskelt haavatuid. Nad saavad abi. Ukraina vajab oma kangelasi elusalt," ütles Zelenski.

Vene sõjaväelased Mariupolis Azovstali tehasest välja lastud Ukraina sõdureid läbi otsimas Autor/allikas: Reuters/SCANPIX

Harkivi juht: Ukraina sõdurid jätkavad pealetungi Harkivi ümbruses

Harkivi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul käivad lahingud Vene-Ukraina piiri ääres asuva Vovtšanski linn juures, vahendas CNN.

Vovtšanski on saanud Vene vägede varustuskeskus, kus nad proovivad jätkata pealetungi Donetski ja Luhanski suunal. Selle varustusliini katkestamine võib kahjustada Vene vägede võimet jätkata pealetungi Slovjanski ja Kramatorski suunal.

Ukraina ametnik: Vene raketid tabasid sõjaväebaasi Lääne-Ukrainas

Lvivi oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul ründas Venemaa teisipäeva varahommikul rakettidega Ukraina sõjaväebaasi, mis asub Poola piirist 15 kilomeetri kaugusel, vahendas CNN.

Lvivi kesklinnas kõlasid esmaspäeva öösel ka õhuhäiresireenid, linnas oli kuulda plahvatusi.

Kiiev: Vene rakett tabas Lvivi raudteetaristut

Ukraina õhujõudude teatel tabas Venemaa tiibrakett raudteetaristut väljaspool Lvivi linna. Õhujõudude teatel lasi Ukraina õhutõrje alla veel kolm raketti.

Lvivi kuberneri sõnul sai Venemaa raketirünnaku tõttu kannatada raudteetaristu.

Venemaa ründab Lvivi ümbruse taristut, et takistada nii lääneriikide relvasaadetisi Ukrainasse.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid Donbassis viimase 24 tunni jooksul tagasi 11 Venemaa rünnakut

Ukraina peastaap teatas teisipäeval, et Ukraina väed on viimase 24 tunni jooksul Donetskis ja Luhanskis tagasi tõrjunud 11 Venemaa rünnakut. Selle käigus hävitas Ukraina viis Venemaa tanki ja 12 soomustatud lahingumasinat, vahendas The Guardian.

"Harkivi piirkonnas on vaenlase peamised jõupingutused keskendunud oma positsioonide säilitamisele ja meie vägede edasiliikumise peatamisele," teatas peastaap.

London: Venemaa hakkab Donbassis rohkem kasutama suurtükiväge

Suurbritannia kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Vene vägede põhjustatud kahjude ulatus näitab Moskva valmisolekut kasutada suurtükiväge asustatud piirkondades. Ministeeriumi teatel plaanib Moskva kasutada järgmiste nädalate jooksul Donbassis rohkem suurtükiväge, vahendas The Guardian.

"Tõenäoliselt hakkab Venemaa toetuma üha enam valimatule suurtükitule kasutamisele, Moskva ei taha riskida sõjalennukite saatmisega rindejoonest kaugemale," teatas ministeerium.

Mõttekoda: Vene väed proovivad Harkivis takistada Ukraina vägede edasiliikumist põhja poole

USA mõttekoja Study Of War (ISW) teatel proovivad Vene väed säilitada positsioone, et takistada Belgorodi linna sattumist Ukraina suurtükitule löögiulatuse alla. Belgorod on Venemaa suurlinn ja oluline keskus. Mõttekoja hinnangul võivad Vene väed korraldada ka vastupealetungi, kuid selle õnnestumine on ebatõenäoline.

Venemaa blogijad postitavad analüüse, mis on skeptilised Venemaa sõjaliste edusammude suhtes. Blogija Igor Strelkov väitis, et Venemaa pealetung Donbassi vallutamiseks ebaõnnestus. Strelkov kritiseerib teravalt ka Venemaa sõjalist juhtkonda.

Moskva: Ukraina on läbirääkimisprotsessist praktiliselt lahkunud

Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko väitis, et praegu rahukõnelusi praktiliselt ei toimu ja süüdistas Ukrainat kõnelustelt lahkumises.

"Läbirääkimised ei jätku. Ukraina on läbirääkimisprotsessist praktiliselt lahkunud," väitis teisipäeval Rudenko.

Stoltenberg: Türgi muret Soome ja Rootsi pärast tuleb arvesse võtta

Jens Stoltenberg kohtus Türgi välisministri Mevlut Cavusogluga. "Türgi on hinnatud liitlane ja mis tahes julgeolekuprobleemidega tuleb tegeleda," teatas pärast kohtumist Stoltenberg.

Türgi liider Recep Tayyip Erdogan ütles esmaspäeval, et ei toeta Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamist.

Ankara hinnangul võõrustavad Soome ja Rootsi inimesi, kes on seotud Kurdistani Töölispartei (PKK) sõjalise rühmitusega, mida Türgi peab terroristlikuks, ning Fethullah Güleni järgijaid, keda Ankara süüdistab 2016. aasta riigipöördekatses.

Jaapan avaldas Rootsi NATO otsusele toetust

"Jaapan austab Rootsi otsust taotleda NATO liikmesust," ütles teisipäeval Jaapani valitsuse pressiesindaja.

"Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas ei mõjuta mitte ainult Euroopat, vaid ka Vaikse ookeani piirkonda," lisas pressiesindaja.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 27 900;

- tankid 1235;

- jalaväe lahingumasinad 3009;

- lennukid 201;

- kopterid 167;

- tiibraketid 97;

- suurtükisüsteemid 578;

- õhutõrjesüsteemid 90;

- autod ja muud sõidukid ning kütuseveokid 2109;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 43.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.