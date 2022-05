Tehnoülevaatajad ei ole nõus ühegi peakaameraga

Transpordiamet on loobunud esialgsest soovist paigaldada kõikidele ülevaatajatele peakaamerad ning plaanib neid kasutada vaid teatud ettevõtetes järelevalve menetluse raames. Eesti Tehnoülevaatajate Liit aga leiab, et igasugune peakaamerate kasutamine töötajate töö kvaliteedi kontrollimiseks ei ole seadusega lubatud.

"Me ei tohi lubada töötajate nii intensiivset jälgimist töökohtadel," ütles Tehnoülevaatajate Liidu tegevjuht Tarmo Kahem.

"Juba aastast 2018 on kõikides ülevaatuspunktides üleval statsionaarsed kaamerad ning tehnonõuetele vastavuse kontrolli järelevalve võimalused on juba olemas. Need ei taga küll sajaprotsendilist ülevaadet, kuid seda ei tee ka peakaamerad. Täna on transpordiamet loonud kuvandi tehnoülevaatajatest kui ebausaldusväärsest seltskonnast keda tuleb paaniliselt kontrollida. Selline olukord on aga ülekohtune ning ebaõiglane," lisas Kahem.

Õigusselguse saamiseks on liit pöördunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, andmekaitseinspektsiooni ja õiguskantsleri poole. Järgmise perioodi haldusleping peaks kehtima hakkama alates selle aasta 1. juulist.

Kahem märkis, et läbirääkimised veel kestavad ning peakaamerate osas ei ole veel lõpplikku otsust. Järgmine läbirääkimiste voor on mai kuu lõpus.

Eesti Tehnoülevaatajate liidu eesmärgiks on ühendada Eesti tehnoülevaatusfirmasid, arendada nende koostööd, esindada ja kaitsta nende huve ning väljendada nende ühiseid seisukohti. Hetkel kuulub liitu üle poolte tehnoülevaatuse ettevõtetest.