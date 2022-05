Allikad: Putin vastutab Vene vägede halva juhtimise eest

Lääne allikate teatel dikteerib president Vladimir Putin Venemaa armee sõjalist tegevust Ukrainas. Allikad leiavad, et Putini sekkumine võib aidata kaasa Venemaa sõjalistele ebaõnnestumistele Donbassi piirkonnas.

"Arvame, et Putin ja kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov osalevad taktikaliste otsuste langetamisel sellisel tasemel, mida me tavaliselt ootaks kolonelilt," ütles üks allikas ajalehele The Times.

Allikas lisas, et Gerassimov jätkab kindralstaabi juhina. Meedias levisid varem väited, et Putin kõrvaldas Gerassimovi ametist.

Teine allikas võrdles Putini tegevust veebikaubamaja Amazon asutajaga. "Jeff Bezos ei toimeta saadetisi kohale, vaid teeb strateegilisi otsuseid," ütles allikas.

Lääne allikad leiavad, et Putini sekkumine võib aidata kaasa Venemaa sõjalistele ebaõnnestumistele Donbassi piirkonnas. Vene väed pole suutnud vallutada ühtegi suuremat linna.

2014. aastal Krimmi annekteerimist korraldanud endine FSB luureohvitser Igor Girkin väidab, et Venemaa operatsioon Donbassis ebaõnnestus. "Rohkem kui kahe nädala kestnud ägeda vaenutegevuse jooksul on saavutatud ainult taktikalisi edusamme," teatas Girkin.

Putin väitis mitu aastat tagasi, et juhtis nõukogude ajal suurtükiväepataljoni. "Sain suurtükiväelasena leitnandi auastme," ütles Putin