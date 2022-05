USA leevendab Kuuba-vastaseid sanktsioone

President Joe Bideni administratsiooni poolt heaks kiidetud meetmete kohaselt leevendatakse rahaülekannete ja saarele reisimise piiranguid. Samuti kiirendab USA kuubalaste jaoks viisade menetlemist, vahendas BBC.

Välisministeerium pressiesindaja Ned Price ütles, et see samm võimaldab kuubalastel pääseda oma "valitsuse rõhumisest".

Sanktsioonide leevendamise käigus kaotatakse perekondlike rahaülekannete ülempiir. See on raha, mida USA kuubalased saadavad oma Kuuba pereliikmetele. USA ametnikud siiski rõhutasid, et proovivad tagada, et sellised maksed ei jõuaks nende inimesteni, kes rikuvad inimõigusi.

"Kuubasse hakatakse tegema rohkem kommertslende, saarel laiendatakse USA konsulaarteenuseid ja taaskäivitatakse perekondade taasühendamise programmid," ütles Bideni administratsiooni ametnik telekanalile CBS News.

Vabariiklasest senaator Marco Rubio kritiseeris Bideni plaani ja ütles, et see toob tagasi Barack Obama ajastu ebaõnnestunud Kuuba poliitika.

USA endine president Donald Trump teatas 2017. aastal, et kehtestab Kuuba kommunistliku režiimi vastu karmid sanktsioonid.