Koroonaviiruse levik kiireneb Põhja-Koreas, režiim karmistab piiranguid

Põhja-Korea diktaator Kim Jong-Un mobiliseeris oma sõjaväe, et võidelda riigis koroonaviiruse epideemiast tingitud kriisiga. Stalinistlik režiim kardab, et pandeemia tõttu võib riigi meditsiinisüsteem kokku variseda.

Pyongyang teatas esmaspäeval, et viimase 24 tunni jooksul registreeriti 269 510 uut "palavikujuhtu". Võimude teatel suri kuus inimest. Alates aprilli lõpust on viiruse tõttu surnud vähemalt 56 inimest, vahendas Bloomberg.

Põhja-Koreal pole piisavalt meditsiinilist varustust, et inimesi testida koroonaviiruse suhtes. Seetõttu pole täpselt teada, kui kiiresti viirus praegu riigis levib.

Ametlikud andmed siiski näitavad, et riik võib silmitsi seista rahvatervise kriisiga. Riigis on väga halb meditsiinisüsteem. Võimud ei tarni riiki ka vaktsiine. ÜRO hinnangul on 40 protsenti riigi elanikkonnast alatoidetud, see võib riigis viiruse levikut kiirendada veelgi.

"Pandeemia võib olla reaalne oht režiimi stabiilsusele, kui võimud ei suuda viiruse levikut tõhusalt ja kiiresti ohjeldada," ütles Bloombergile Põhja-Korea ekspert Rachel Minyoung Lee.

"Kim Jong-Un on pärast võimuletulekut tegelenud mitmete probleemidega, kuid ükski neist ei ohustanud riiki nii, nagu see kriis seda praegu teeb," lisas Lee.