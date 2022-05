Rootsi välisminister allkirjastas taotluse NATO-ga liitumiseks

"See on väga suur ja tõsine samm, tundub, et jõudsime järeldusele, mis on Rootsi jaoks parim otsus," ütles Linde.

Linde sõnul ta ei tea, kui kaua võtab aega, et Rootsist saab ametlikult NATO liige. Linde hinnangul võib see aega võtta kuni aasta, vahendas CNN.

"Sel nädalal esitatakse see taotlus koos Soomega ja siis hakkab seda menetlema NATO," ütles Linde.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson ütles esmaspäeval, et riik peaks koos Soomega ühinema NATO-ga. Selle eesmärk on tagada Rootsi rahva turvalisus.

Soome president Sauli Niinistö külastab teisipäeval Rootsit, kus ta kohtub ka Rootsi kuningaga.

Niinistö võttis esmaspäeval vastu mõjuka USA senaatori, vabariiklaste juhi Mitch McConnelli, kellega arutati Soome julgeolekupoliitika lahendusi ja USA toetust Soomele.

McConnell lubas, et USA kiidab Soome NATO liikmeks astumise taotluse kiiresti heaks.