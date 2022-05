Narva elanikud on koolide ja lasteaedade sulgemise plaani vastu

Narva 6. koolis õpib 200 õpilast, kuigi koolis on kohta pea 1000 lapsele. Samas on koolihoone remonditud ja Narva kohta üsna heas seisus.

Soldino gümnaasiumis õpib tuhatkond õpilast, kuid linnale odavam on need lapsed 6. kooli üle viia, kui hoonet remontima hakata.

Soldino gümnaasiumi õpilastele linnavõimu plaan ei meeldi ja õpilasesindus viis koolipere protestima.

"Miks me kolima peame, kui meil on kena koolihoone, mis pole üldsegi lagunenud ega pooltühi, vaid suurepärane hoone. Me tahame, et meie kooli ei suletaks, ei viidaks üle ja me jääksime õppima oma kodugümnaasiumis," ütles kooli õpilasesinduse esimees Olga Hrustaljova.

Linnavõim kinnitab, et lastele soovitakse vaid parimat ning ainuüksi Soldino gümnaasiumi kolimisega hoitaks kokku pea pool miljonit eurot aastas.

"Kui me oma ressurssi kaotame selle peale, et lihtsalt kütame pooltühje maju, siis kindlasti on see halb. Seda raha tuleb investeerida paremasse õpikeskkonda ja seda me praegu kavatsemegi teha," ütles Narva volikogu liige, Eesti 200 kuuluv Denis Larchenko.

Lisaks ühele koolile on kavas sulgeda ka neli lasteaeda, sest laste arv väheneb Narvas kiiresti.

"Tuleb koomale tõmmata, sest meil lihtsalt ei ole lapsi. Ühes lasteaias, mida me praegu plaanime sulgeda, on 30 last. Emotsioone on rohkem, kui tahtmist kuulda ja kuulata, aga püüame teha oma parima," sõnas Narva linnapea Katri Raik.

Praegu õpib Narva koolides veidi üle 4500 õpilase, kelle seast peatselt valmivad riigigümnaasiumid veel mitusada õpilast üle võtavad.