Kolmapäev on kuiv, tuul tõuseb

Kolmapäeval on vähese pilvisusega ilm, loode- ja läänetuul tõuseb puhanguti 16 meetrini sekundis.

Kolmapäeva öösel on Lääne-Eestis pilvi vähe ja Ida-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ning enne südaööd võib hoovihma sadada. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, kuid maapinnal võib langeda kuni -2 kraadini.

Hommik tuleb enamasti vähese pilvisusega ja kuiv, vaid Ida-Eestis võib olla mõnel pool pilvisem. Loodetuul puhub rahulikult ja õhutemperatuur tõuseb 4 kuni 8 kraadini.

Ka päev on sajuta ja vahelduva pilvisusega, kuid loode- ja läänetuul tõuseb, puhudes 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16, meretuulele avatud rannikul 8 kuni 11 kraadi.

Neljapäeval hoovihma võimalus Eestis suureneb, mis kandub edasi ka reedesse, kuid enamasti sajab siis läänerannikul. Laupäeva õhtul liigub kagust üle saarte suurem sajuala ning annab pühapäeval mujalegi hoovihma. Õhk läheb tasapisi soojemaks, kuid rannikul on näitajad siiski madalamad.