Norstati reitingud: Keskerakonna toetus nädalaga veidi langes

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,9 protsenti, ja Keskerakonda 16,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esimesel ja teisel kohal on jätkuvalt Reformierakond ja EKRE, kelle toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Kahe erakonna vahe on 12,6 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus langes nädalaga protsendipunkti võrra ning vahe EKRE-ga on 4,1 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,3 protsenti) ning Isamaa (5,7 protsenti). SDE toetus on viimase kuu aja jooksul vähehaaval tõusnud ning on praegu 1,4 protsendipunkti võrra kõrgem kui neli nädalat tagasi. Roheliste erakonna toetus oli 1,9 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,3 protsenti ja opositsioonierakondi 33,9 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 19. aprillist 16. maini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.