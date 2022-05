Kim Jong Un süüdistas ametnikke loiduses reageerimisel COVID-19 puhangule

Põhja-Korea teatas kolmapäeval 232 880 uuest palavikujuhtumist ja veel kuuest surmajuhtumist. Riigi liider Kim Jong Un süüdistas ametnikke "ebaküpsuses" ja "loiduses" COVID-19 puhangu käsitlemisel. Kogu Põhja-Korea rahvas on viiruse vastu vaktsineerimata.

Riigi viirusetõrje üksuse teatel on alates aprilli lõpust kiiresti leviva palaviku tõttu surnud 62 inimest ja haigestunuid on üle 1,7 miljoni.

Öeldakse, et enam kui miljon inimest paranes, kuid vähemalt 691 170 on "arstide hoole all".

Väliseksperdid ütlevad, et enamik haigestunutest põeb COVID-19 omikron-varianti , kuigi Põhja-Korea on ametlikult kinnitanud vaid väikese arvu juhtumeid.

Ekspertide sõnul võivad Põhja-Koreas olla kohutavad tagajärjed, arvestades selle nõrka tervishoiusüsteemi ja rahvusvaheliselt pakututud vaktsiinide tagasilükkamist. 26 miljonilit elanikku on vaktsineerimata.

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA edastas, et Kim kritiseeris teisipäeval valitseva partei poliitbüroo koosolekul ametnikke nende pandeemiale liiga hilise reageerimise pärast, mis tema sõnul rõhutas "riigi ebaküpsust kriisiga toimetulekuks" ja süüdistas ametnikke loiduses.

Alates COVID-19 puhangu esmakordsest tunnistamisest on Põhja-Korea teatanud 1,72 miljonist palavikuga patsiendist, teisipäeva õhtuse seisuga ka 62 surmast.

Riik ei ole alustanud massilist vaktsineerimist ja selle testimisvõimalused on piiratud, mistõttu paljud eksperdid võivad olla mures, et haigus levib laialt ja kiiresti.

KCNA andmetel on riik püüdnud paremini korraldada "palavikuga inimestelt proovide kogumist, transportimist ja testimist, paigaldades samal ajal täiendavaid karantiiniruume".

KCNA ütles ka, et tervishoiuametnikud on välja töötanud COVID-19 ravijuhendi.

Samuti on alustatud viirusnakkuse raviks tõhusate ravimite väljatöötamist ja tootmist, kuid KCNA ei andnud üksikasju selle kohta, milliste ravimitega oli tegemist.

Põhja-Korea on mobiliseerinud oma relvajõud, sealhulgas 3000 sõjaväelist meditsiinitöötajat, loonud 24-tunnise ravimite kohaletoimetamise süsteemi, 500 reageerimisrühma on valmis võtma viiruseproove ja tegelema nakatunud patsientidega.

Riigitelevisioon näitas suurt hulka vägesid, mis olid kogunenud väljakule viirusetõrjetööd toetama.

ÜRO inimõiguste büroo pressiesindaja ütles teisipäeval, et Pyongyangi poolt COVID-19 vastu võitlemiseks võetud meetmetel võivad olla riigi inimõigustele laastavad tagajärjed, kuna viiruse ohjeldamise piirangud võivad piirata inimeste põhivajadusi nagu näiteks piisavalt toitu hankida.

Lõuna-Korea on pakkunud, et saadab Põhja-Koreasse meditsiinitarbeid, sealhulgas vaktsiine, maske ja testikomplekte, samuti tehnilist koostööd, kuid Pyongyang pole veel vastanud.